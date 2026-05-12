TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Corinthians teve déficit de R$ 131 milhões no 1º trimestre e busca R$ 143 mi para evitar rombo

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 12:00:00 Editado em 12.05.2026, 12:13:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um déficit acumulado de de R$ 131,1 milhões, valor consideravelmente superior ao saldo negativo de R$ 36,4 milhões inicialmente projetado no orçamento para o período. Segundo o balancete divulgado pelo clube, um dos motivos para a discrepância nos valores foi a estratégia da diretoria de não realizar a venda de atletas na primeira janela de transferências para valorizar os ativos e priorizar o desempenho na Copa Libertadores.

De acordo com o documento, o Corinthians previa acumular R$ 75 milhões líquidos (aproximadamente 12,5 milhões de euros) com a negociação de direitos federativos no período. Agora, o clube terá de arrecadar 25 milhões de euros (cerca de 143 milhões) com a venda de jogadores para cumprir a meta e evitar o rombo no orçamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No início do ano, o Corinthians recebeu propostas da Lazio por Yuri Alberto e do Milan por André, ambas de aproximadamente de 20 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões). A diretoria recusou a proposta pelo camisa 9, mas chegou a avançar na venda do volante de 18 anos, que foi vetada de última hora pelo presidente Osmar Stabile.

Além da ausência de receitas com transferências, o resultado financeiro foi impactado por itens não recorrentes que somaram R$ 38,6 milhões, não previstos na previsão orçamentária original. Entre os gastos pontuais estão R$ 32,5 milhões referentes à premiação pela conquista da Copa do Brasil de 2025, paga ao elenco profissional em janeiro deste ano, além de R$ 6 milhões para a quitação da contratação de Félix Torres, imprescindível para a derrubada do transfer ban da Fifa e a inscrição de novos jogadores.

Sem essas despesas extraordinárias, a administração sustenta que o déficit do período seria de apenas R$ 17,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o balancete, o Corinthians registrou um Ebitda negativo de R$ 8,9 milhões, enquanto as despesas financeiras líquidas totalizaram R$ 54 milhões no trimestre. Para gerir o fluxo de caixa e honrar compromissos imediatos, o clube realizou operações de antecipação de recebíveis e ampliou a captação de empréstimos.

Atravessando grave crise financeira, o Corinthians amarga atualmente uma dívida de R$ 2,7 bilhões. O principal credor do Corinthians é a Caixa Econômica Federal, cuja dívida pelo financiamento da Arena em Itaquera encerrou 2025 em R$ 642 milhões. Apesar dos títulos do Paulistão e da Copa do Brasil, o clube registrou déficit de R$ 143 milhões em no ano passado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corinthians déficit Futebol rombo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV