Corinthians terá Danilo como técnico interino no clássico com o Palmeiras

O Corinthians jogará o dérbi com o Palmeiras neste sábado sob o comando de Danilo. Atual técnico da equipe sub-20, o ex-jogador foi escolhido para treinar o time principal de forma inteira enquanto a diretoria busca um novo comandante para substituir Cuca, que deixou o cargo de forma conturbada depois de apenas uma semana e duas partidas.

Ídolo do Corinthians como atleta, Danilo treina o sub-20 desde 2022. Nesta sexta, ele viveu uma situação curiosa. Comandou o treino dos juniores pela manhã e de tarde organizou a última atividade do time profissional no CT Joaquim Grava antes do dérbi com o Palmeiras.

Antes do treino, ele se reuniu com a diretoria, que lhe informou sobre a chance que terá de treinar interinamente o time principal. Foi a melhor alternativa que Duílio Monteiro Alves encontrou para não desgastar mais Fernando Lázaro, que foi rebaixado ao cargo de auxiliar da comissão técnica fixa depois de comandar durante pouco mais de três meses a equipe profissional.

Em meio a críticas e pressão da torcida, a diretoria continua sua busca por um técnico que, desta vez, possa fazer um trabalho consistente, ao contrário do que aconteceu com Lázaro e Cuca, este que deixou o cargo depois de apenas seis dias e dois jogos em decorrência da imensa pressão pela sua condenação na Suíça em 1989 por crime sexual a uma menina de 13 anos.

Duílio tentou, mais uma vez, convencer Tite. Mas o ex-técnico da seleção brasileira novamente recusou a proposta porque quer cumprir a promessa que fez à mulher de não trabalhar no Brasil em 2023. Sua ideia é treinar um time europeu ou uma outra seleção.

Diante da recusa de Tite e da dificuldade em encontrar um técnico desempregado, o Corinthians tem, agora, Mano Menezes como seu alvo principal. Treinador com identificação com o clube, o gaúcho comanda atualmente o Internacional. Fez um bom trabalho no ano passado, quando a equipe colorada foi vice-campeã brasileira, mas neste ano ele tem enfrentado críticas pelos resultados ruins.

Danilo terá as ausências de Bruno Méndez (controle de carga), Caetano (treinando parcialmente com o grupo), Renato Augusto (recuperação de cirurgia no joelho) e Pedro (transição após entrose no tornozelo direito) no clássico contra o Palmeiras.

Confira a lista completa dos relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu

Zagueiros: Balbuena, Gil e Murillo

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Paulinho e Roni

Atacantes: Adson, Chrystian Barletta, Felipe, Giovane, Júnior Moraes, Róger Guedes, Romero e Yuri Alberto