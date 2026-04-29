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Corinthians tem dívida maior do que Palmeiras e São Paulo juntos e menor receita entre rivais

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 10:10:00 Editado em 29.04.2026, 10:16:59
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Atravessando grave crise financeira, o Corinthians amarga atualmente uma dívida de R$ 2,7 bilhões e tem dificuldade para honrar compromissos do dia-dia e fortalecer a estrutura do futebol. O cenário é ainda mais desafiador quando os números são comparados aos rivais. O clube do Parque São Jorge tem um passivo total maior do que Palmeiras e São Paulo juntos, além de ter registrado a menor receita entre os três rivais da capital paulista.

De acordo com apuração do Estadão, o Palmeiras encerrou 2025 com uma dívida total de R$ 1,13 bilhão, enquanto o São Paulo fechou a última temporada com R$ R$ 858,2 milhões.

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De acordo com o parecer enviado pela diretoria executiva e o departamento financeiro à votação do Conselho Deliberativo, documento no qual o Estadão teve acesso, a dívida do Corinthians é composta por R$ 979,7 milhões em dívidas de curto prazo, ou seja, com vencimento em até 12 meses, e outros R$ 1,77 bi em dívidas de longo prazo.

O principal credor do Corinthians é a Caixa Econômica Federal, cuja dívida pelo financiamento da Arena em Itaquera encerrou 2025 em R$ 642 milhões.

Apesar de ter vencido o Paulistão e a Copa do Brasil, o Corinthians não conseguiu emplacar um faturamento superior aos rivais, que terminaram 2025 sem títulos. O clube do Parque São Jorge teve uma receita de R$ 971 milhões, enquanto o Palmeiras ? vice da Libertadores e Brasileiro e presente no Mundial de Clubes ? arrecadou R$ 1,13 bilhão. O São Paulo, que caiu nas quartas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, teve um faturamento de R$ 1 bilhão.

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O Corinthians também foi o único dos três apresentar déficit, apontado em R$ 143,4 milhões. Palmeiras e São Paulo tiveram superávit de R$ 292 mi e R$ 56,8 mi, respectivamente.

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