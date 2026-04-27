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Corinthians tem contas de 2025 aprovadas, com dívida de R$ 2,72 bi e déficit de R$ 143,4 mi

Escrito por Leonardo Catto e Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 22:30:00 Editado em 27.04.2026, 22:41:16
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O Corinthians teve as contas do exercício de 2025 aprovadas em votação no Conselho Deliberativo. Havia controvérsia entre os conselheiros, principalmente por um acordo, firmado já em 2026, que reduziu a dívida corintiana em R$ 200 milhões. O período analisado parte da gestão de Augusto Melo, até maio, quando sofreu o impeachment, e do comando de Osmar Stabile, no restante do ano. A votação teve a presença de 178 conselheiros sendo 174 votantes, com 106 votos pela aprovação e 68 pela reprovação.

A dívida total bateu R$ 2,72 bilhões. Desse valor, R$ 723 milhões são referentes ao financiamento da Neo Química Arena. O patrimônio líquido do clube se manteve negativo, chegando a R$ 774 milhões.

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A auditoria independente responsável pela análise das contas recomendou a aprovação com ressalvas. É apontada a dependência de renegociações para a operação do clube. Também é citado como necessário um reforço no controle de fiscalização interna para as finanças corintianas.

No trâmite interno até aqui, as contas também haviam sido aprovadas com ressalvas. Essa foi a conclusão das análises dos conselhos Fiscal e de Orientação (Cori). Este último grupo não tem poder de deliberação, mas os pareceres elaborados são levados em conta pelos integrantes do Deliberativo.

Chegou a circular, antes da votação, um modelo para embasar o voto de reprovação integral do balanço financeiro. O documento apontava falhas no rito para justificar a medida.

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Os principais problemas identificados foram gasto acima do orçamento revisado e falta de detalhamento nos gastos por área. Outro ponto atacado é a inclusão de um desconto de dívida em acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A negociação permitiu reduzir a dívida de R$ 1,2 bilhão para R$ 679 milhões, com o abatimento de juros e multas. Na análise da auditoria independente, esse acordo não poderia entrar no balanço, por ter sido assinado já em 2026.

A situação delicada nas finanças corintianas deve se repetir no exercício de 2026. O clube recentemente antecipou R$ 76 milhões de patrocínios para manter o fluxo de caixa, conforme laudo da Laspro Consultores anexado ao processo do Regime Centralizado de Execuções no TJ-SP.

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A dívida do Corinthians com o Daycoval saltou de R$ 111,3 milhões em janeiro para R$ 132,1 milhões em fevereiro. O banco é o responsável por adiantar os valores por meio da garantia de contrato com a Nike. As operações visam evitar colapso financeiro devido a altos custos operacionais.

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