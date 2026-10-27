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Corinthians tem apenas 28,5% de aproveitamento contra times da parte de baixo da tabela

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians vive uma situação cada vez mais delicada no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, pela 32ª rodada, o clube caiu para a 18ª colocação, com 33 pontos, e entrou de vez na zona de rebaixamento. Para piorar o cenário, Internacional e Grêmio venceram seus compromissos e ultrapassaram a equipe paulista na classificação.

Restando apenas seis partidas para o fim da competição, o time alvinegro precisa reagir para evitar a queda à Série B. A sequência recente, no entanto, aumenta a preocupação: são dez jogos consecutivos sem vitória, com nove derrotas e apenas um empate no período.

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Um dos principais problemas do Corinthians está no desempenho contra adversários que ocupam a metade inferior da tabela. Considerando as equipes que estavam entre a 11ª e a 20ª colocação após o encerramento da 32ª rodada, o clube paulista somou apenas três vitórias, três empates e oito derrotas em 14 confrontos, com aproveitamento de 28,5%.

O Corinthians tem encontrado dificuldades justamente contra equipes que também lutam para se afastar da zona de rebaixamento. No primeiro turno, o time conseguiu vencer Vasco, Grêmio e Remo, mas deixou pontos importantes pelo caminho em confrontos diretos.

Um dos exemplos é o desempenho diante da Chapecoense, lanterna do Brasileirão. O clube alvinegro somou apenas um ponto em dois jogos contra a equipe catarinense: empatou por 0 a 0 fora de casa e perdeu por 2 a 1 na Neo Química Arena.

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Contra Coritiba e Internacional, o cenário foi ainda pior. O Corinthians perdeu os dois confrontos diante de cada adversário, acumulando quatro derrotas em quatro partidas.

No segundo turno, o rendimento caiu ainda mais. Nos cinco confrontos já disputados contra equipes que atualmente ocupam a metade inferior da classificação, o Corinthians conquistou apenas 1 dos 15 pontos possíveis, com o empate diante do Vitória como único resultado que não terminou em derrota.

A situação exige uma reação imediata e quatro dos seis compromissos restantes serão contra adversários que estão na metade inferior da tabela: Mirassol, Botafogo, Grêmio e Remo. Além deles, o Corinthians terá o clássico com o São Paulo e o confronto diante do Atlético-MG.

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A sequência ganha ainda mais importância quando comparada aos resultados do primeiro turno. Naquela ocasião, o time paulista somou 12 pontos nos mesmos seis confrontos, com vitórias sobre São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Remo.

A pontuação representa justamente o número de pontos que o clube precisa conquistar para chegar aos 45, marca frequentemente utilizada como referência na luta contra o rebaixamento. Entretanto, repetir o desempenho do primeiro turno será um desafio diante da fase atual da equipe.

O próximo compromisso será na sexta-feira, 30, contra o Mirassol, às 20h, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão.

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DESEMPENHO DO CORINTHIANS CONTRA RIVAIS DA METADE DE BAIXO DA TABELA:

1ª TURNO

Corinthians 0 x 2 Coritiba

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Chapecoense 0 x 0 Corinthians

Corinthians 0 x 1 Internacional

Vitória 0 x 0 Corinthians

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Corinthians 1 x 0 Vasco

Mirassol 2 x 1 Corinthians

Botafogo 3 x 1 Corinthians

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Grêmio 1 x 3 Corinthians

Corinthians 3 x 0 Remo

2ª TURNO:

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Coritiba 2 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Chapecoense

Internacional 2 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Vitória

Vasco 3 x 2 Corinthians

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