Corinthians supera lesão de Renato Augusto e vence Liverpool

Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)

Róger Guedes, atacante do Corinthians

Depois de ficar apenas um mês treinando por causa da precoce eliminação no Paulistão, o Corinthians estreou na Libertadores com uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Montevidéu, no Uruguai. O ponto negativo foi a lesão de Renato Augusto, que machucou o mesmo joelho que passou quase um mês tratando e ficou apenas dez minutos em campo. Os gols do triunfo fora de casa foram marcados por Róger Guedes, duas vezes, e Balbuena.

Com o resultado, o Corinthians quebrou um jejum de quase cinco anos sem vencer fora de casa na Libertadores. A última vitória havia sido em maio de 2018, quando o time brasileiro aplicou uma goleada por 7 a 2 sobre o modesto Deportivo Lara, da Venezuela, pela também fase de grupos daquela edição. Quatro jogadores do atual elenco participaram daquela partida: Cássio, Balbuena, Maycon e Ángel Romero.

A vitória deixa o Corinthians com os mesmos 3 pontos do Argentinos Juniors, que estreou com vitória, em casa, sobre o Independiente del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, pelo Grupo E do torneio continental. O time corintiano encara a equipe argentina na segunda rodada, dia 19 de abril, na Neo Química Arena, às 21h30. Antes, os comandados de Fernando Lázaro enfrentam o Remo, dia 12, pela Copa do Brasil, e o Cruzeiro, dia 16, na estreia do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians começou a todo vapor e balançou as redes com menos de dois minutos de partida, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após boa troca de passes na entrada da área, Giuliano tocou para Fausto Vera mandar para o fundo do gol, mas o lance já estava parado. Aos dez minutos, Renato Augusto, que retornava à equipe após se recuperar de lesão, sentiu o mesmo joelho direito que havia tratado e caiu sozinho em campo. O camisa 8 saiu chorando bastante e foi substituído por Maycon.

A vontade demonstrada pelo Corinthians nos primeiros minutos deu lugar à desconfiança com a saída de Renato Augusto. Aparentando nervosismo, o time brasileiro ficou perdido em campo e os donos da casa aproveitaram que a guarda corintiana estava baixa para agredir a defesa alvinegra. Aos 23 minutos, Cássio precisou fazer grande defesa para evitar o primeiro do Liverpool depois de um contra-ataque rápido.

Lenta na recomposição, a zaga do Corinthians passou a ter problemas com a velocidade do time uruguaio. Em determinado lance, Balbuena fez falta perigosa na entrada da área. Na cobrança, Luciano Rodríguez bateu com categoria e a bola explodiu no travessão. A entrada de Maycon não surtiu efeito e a equipe brasileira passou a ter menos posse de bola, ficando a mercê das investidas do Liverpool.

Aos 39, o time alvinegro voltou a ficar ligado no jogo e quase tirou o zero do marcador. Fausto Vera pegou a sobra da defesa e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Sebastián Britos a trabalhar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Fagner cobrou escanteio com precisão na cabeça de Balbuena, que subiu mais alto que os adversários para mandar a bola para o fundo das redes. O gol trouxe alívio ao time brasileiro que não conseguiu esconder o abatimento pela perda de Renato Augusto.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com Cantillo no lugar de Roni, em uma tentativa de qualificar a troca de passes no meio-de-campo. O time brasileiro foi para cima do Liverpool logo nos primeiros minutos e não demorou para ampliar o placar. Aos 3, Fagner deu ótimo passe para Róger Guedes, que finalizou de primeira na grande área para estufar as redes de Britos.

Diferentemente do primeiro tempo, o meio-campo do Corinthians passou a funcionar na etapa final e o segundo gol deu confiança para a equipe trabalhar a bola. O terceiro, novamente com Róger Guedes, saiu de uma linda tabela, que passou pelos pés de Fausto Vera, Yuri Alberto e Giuliano antes de chegar ao camisa 10. Foi o décimo gol do atacante em 14 jogos na temporada.

O Liverpool colocou mais uma bola na trave do Corinthians, novamente em cobrança de falta, mas criou poucas chances para diminuir o placar. Mesmo administrando o placar, o time brasileiro quase fez o quarto com Róger Guedes, após bate e rebate na área, e Ángel Romero, que entrou na vaga de Yuri Alberto no fim, de cabeça.

FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL-URU 0 x 3 CORINTHIANS

LIVERPOOL-URU - Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez e Miguel Samudio (Otormín); Lucas Lemos (Mateo Antoni), Gonzalo Nápoli e Marcelo Meli (M. Barrios); Alan Medina, Maicol Cabrera (M. Silva) e Luciano Rodríguez. Técnico: Jorge Bava.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera (Du Queiroz), Roni (Cantillo), Giuliano (Paulinho) e Renato Augusto (Maycon); Yuri Alberto (Ángel Romero) e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

GOLS - Balbuena, aos 46 minutos do primeiro tempo; Róger Guedes aos 3 e 17 do segundo.

ÁRBITRO - Andrés Rojas (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS - Gil e Fausto Vera (Corinthians); Marcelo Meli (Liverpool).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

