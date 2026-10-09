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Corinthians sonda Carille após impasse com Ramón Díaz e terá técnico do sub-20 contra Palmeiras

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ainda na busca pelo substituto de Fernando Diniz, o Corinthians sondou o técnico Fábio Carille. O nome do treinador ganhou força no Parque São Jorge após a negociação por Ramón Díaz não avançar.

Aos 53 anos, Carille está no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O Corinthians ainda não apresentou uma proposta oficial ao treinador, que tem contrato com o clube saudita até julho de 2027.

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Carille começou a carreira de treinador no Corinthians, clube pelo qual foi campeão Brasileiro (2017) e tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019). Ele também acumula passagens por Vitória, Goiás e Vasco e também pelo futebol japonês. Pelo Santos, foi campeão da Série B em 2024.

O Corinthians tinha a expectativa de anunciar o novo treinador antes do sábado. Depois de a negociação com Díaz não avançar, a diretoria chegou a buscar informações sobre Sylvinho, mas a contratação neste momento é considerada improvável.

Pesa contra o Corinthians o fato de o clube buscar uma negociação de contrato somente até o fim da temporada. Isso porque o clube está em período eleitoral e não gostaria de se comprometer com um contrato longo neste momento.

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Para ter um novo treinador diante do Palmeiras, o Corinthians deveria regularizar a situação do novo comandante até às 18h59 desta sexta-feira, data limite para a publicação do nome no Boletim Informativo Diário (BID). Sem avanço, a tendência é o William Batista, técnico do time sub-20, fique à beira do gramado no próximo jogo.

Com sete derrotas consecutivas no Brasileirão, o Corinthians tem 32 pontos e está na 16ª posição. Dependendo da combinação de resultados, o time alvinegro pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, quando irá faltar oito rodada para o fim do Brasileirão.

O Corinthians disputa clássico com o Palmeiras no domingo, às 17h30, no Nubank Park.

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