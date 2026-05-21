Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida relacionada a José Martínez

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 13:25:00 Editado em 21.05.2026, 13:34:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians sofreu novo transfer ban da Fifa nesta quinta-feira,21, e está impedido de registrar novos atletas. A punição, válida por três janelas de transferências, é referente à dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez.

Martínez foi contratado em janeiro de 2024, ainda quando Augusto Melo estava na presidência, por US$ 1,8 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões à época). O time americano não recebeu a maior parte do valor pela compra do atleta de decidiu notificar a Fifa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Estadão apurou que ainda não há prazo para o Corinthians regularizar a situação. A próxima janela de transferências abre em julho.

O Corinthians rescindiu com Martínez em comum acordo em fevereiro deste ano. O jogador se reapresentou com 40 dias de atraso e, após passar por exames médicos, foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação irritou bastante Dorival Júnior, técnico da equipe à época, que decidiu não contar mais com o jogador.

O contrato do venezuelano com o Corinthians tinha validade até o fim de 2027. Para findar o vínculo com o jogador, a diretoria concordou em pagar 30% do salário até o final deste ano e arcar com os custos da cirurgia para reparar a grave lesão no joelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda há risco de novas punições. O Corinthians busca um acordo para pagar uma dívida de aproximadamente R4 42 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O clube também de cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra de Charles.

Esta não é a primeira vez que o Corinthians sofre um transfer por dívidas pela contratação de atletas. Em janeiro deste ano, o clube precisou pagar R$ 41,6 milhões ao Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres, que está emprestado ao Internacional, ficou livre para registrar atletas após quatro meses de punição.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Corinthians fifa Futebol José Martínez transferban
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV