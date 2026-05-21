Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida relacionada a José Martínez

O Corinthians sofreu novo transfer ban da Fifa nesta quinta-feira,21, e está impedido de registrar novos atletas. A punição, válida por três janelas de transferências, é referente à dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante venezuelano José Martínez.

Martínez foi contratado em janeiro de 2024, ainda quando Augusto Melo estava na presidência, por US$ 1,8 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões à época). O time americano não recebeu a maior parte do valor pela compra do atleta de decidiu notificar a Fifa.

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O Estadão apurou que ainda não há prazo para o Corinthians regularizar a situação. A próxima janela de transferências abre em julho.

O Corinthians rescindiu com Martínez em comum acordo em fevereiro deste ano. O jogador se reapresentou com 40 dias de atraso e, após passar por exames médicos, foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação irritou bastante Dorival Júnior, técnico da equipe à época, que decidiu não contar mais com o jogador.

O contrato do venezuelano com o Corinthians tinha validade até o fim de 2027. Para findar o vínculo com o jogador, a diretoria concordou em pagar 30% do salário até o final deste ano e arcar com os custos da cirurgia para reparar a grave lesão no joelho.

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Ainda há risco de novas punições. O Corinthians busca um acordo para pagar uma dívida de aproximadamente R4 42 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O clube também de cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra de Charles.

Esta não é a primeira vez que o Corinthians sofre um transfer por dívidas pela contratação de atletas. Em janeiro deste ano, o clube precisou pagar R$ 41,6 milhões ao Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres, que está emprestado ao Internacional, ficou livre para registrar atletas após quatro meses de punição.