Corinthians se recupera da queda na Copa do Brasil e vence o Santos na Vila

Gonçalo Jr. (via Agência Estado)

O Corinthians sobreviveu à pressão santista na etapa inicial e se mostrou mais organizado para vencer o Santos por 1 a 0 no primeiro jogo após a perda do título na Copa do Brasil. Mesmo abatido, o time deu a volta por cima neste sábado, na Vila Belmiro. O clássico teve duas expulsões, uma de cada lado.

O Corinthians começou a partida com cinco mudanças em relação ao time que perdeu nos pênaltis diante do Flamengo. Trocar as peças não foi suficiente para superar a derrota doída em apenas três dias. A entrada de Giuliano e Maycon garantiu certa mobilidade, mas faltava intensidade. Time cabisbaixo com a intenção de esfriar a partida, mas não deu certo.

O Santos se mostrou mais inflamado. Empurrado por 12 mil torcedores, o time acelerava sempre as jogadas. O caminho foram os lados do campo, vencendo os duelos individuais, como Ângelo em cima de Píton e Lucas Braga em Rafael Ramos.

Esse ímpeto se transformou em duas boas chances na altura dos 20 minutos. Na mais importante, Vera salvou quase em cima da linha após finalização de Lucas Braga.

É importante destacar essa diferença anímica entre as equipes porque ela reflete o momento das equipes. Depois de duas vitórias seguidas, o Santos sonha com uma vaga na Libertadores; depois de perder o título, o Corinthians tenta se reerguer.

Um jogador se mostrou particularmente nervoso nesse contexto: Yuri Alberto. Depois de duas faltas em Fernández e Luiz Felipe, o atacante acabou expulso no final do primeiro tempo. Pode ter pesado a derrota na Copa do Brasil e também a pressão da torcida - o atacante começou a carreira no Santos antes de se transferir para o Inter.

Vítor Pereira tentou melhorar a atuação com quatro mudanças no intervalo. A intenção era segurar a pressão santista que, na verdade, não aconteceu. Ela foi frustrada pela expulsão (exagerada) de Lucas Barbosa aos 13 do segundo tempo após falta em Cássio. Com dez contra dez, o jogo ficou equilibrado.

A expulsão e as mudanças no Corinthians deixaram o jogo morno, cadenciado, com poucas finalizações. O Santos perdeu sua ideia de jogo; o time visitante se mostrou mais organizado. A prova dessa concatenação foi o da vitória na bela jogada individual de Róger Guedes. Após passe de Ramiro, o atacante avançou e tocou entre as pernas do goleiro João Paulo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 1 CORINTHIANS

SANTOS - João Paulo; Madson (Auro), Luiz Felipe (Derick), Alex e Felipe Jonatan; Fernández (Lucas Barbosa), Camacho, Ed Carlos (Sandry); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo (Miguelito).

Técnico: Orlando Ribeiro.

CORINTHIANS - Cássio; Rafael Ramos (Roni), Robert Renan, Balbuena e Lucas Piton; Fausto Vera (Méndez), Maycon (Ramiro), Giuliano (Du Queiroz) e Gustavo Mosquito (Vital); Yuri Alberto e Róger Guedes.

Técnico: Vítor Pereira.

GOL - Róger Guedes, 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vera, Yuri Alberto, Balbuena, Lucas Barbosa e Cássio.

CARTÕES VERMELHOS - Yuri Alberto e Lucas Barbosa.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues (Fifa/SP).

PÚBLICO - 12.872 pagantes.

RENDA - R$ 552.532,50.

LOCAL - Vila Belmiro.