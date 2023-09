Corinthians se reapresenta e foca em surpreender o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro

Com o foco total, por ora, em se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou ao CT Joaquim Grava nesta terça-feira. A equipe alvinegra se recupera após um frenético jogo atrasado com o Grêmio, realizado nesta segunda-feira, que teve nada menos do que oito gols, quatro para cada lado.

A situação no Brasileirão não é nem um pouco tranquila. Se por um lado o time alvinegro é semifinalista da Copa Sul-Americana, do outro briga com a parte de baixo da tabela no torneio nacional. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo somam 27 pontos na 14ª posição, apenas três tentos acima do Santos, o primeiro time do Z-4.

O que não é muito bom poderia ter ficado ainda pior em razão do pênalti não dado após a bola bater na mão de Yuri Alberto dentro da área alvinegra contra os gaúchos. A CBF reconheceu o erro que poderia ter culminado na vitória do Grêmio. Os árbitros Wilton Pereira Sampaio e Emerson Ferreira de Almeida Ferreira ficarão afastados por um tempo, ainda não determinado, sem apitar jogos do primeiro escalão do futebol brasileiro.

O próximo compromisso do Corinthians não será moleza. Trata-se do líder Botafogo, na sexta-feira, também na Neo Química Arena. O time carioca ligou o sinal de alerta nas últimas rodadas. São duas derrotas consecutivas. A vantagem que já foi mais confortável começa a diminuir, visto que o Palmeiras, vice do Brasileirão, está embalado e somou quatro pontos nas duas últimas rodadas. Hoje, a diferença é de sete pontos.

Luxemburgo não quer perder o controle, muito menos tempo. Por isso, já mandou seus jogadores de volta às atividades no CT Joaquim Grava. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Grêmio fizeram trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo para atividades em campo reduzido e um contra um. Nesta quarta à tarde, a equipe alvinegra retoma as atividades na parte da tarde.