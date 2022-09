Corinthians se reapresenta com nova mentalidade para aproveitar semana cheia

(via Agência Estado)

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira, após folga na segunda, com uma mudança de mentalidade, em busca de ter uma série de treinos mais proveitosa antes do clássico com o São Paulo, no domingo. O técnico Vítor Pereira terá um raro período de cinco dias de preparação para o duelo com o rival, mas deve dosar o ritmo das atividades depois de admitir que exagerou na carga durante os treinamentos que antecederam o empate por 2 a 2 com o Internacional, no último final de semana.

O português disse, durante o evento Brasil Futebol Expo, que trabalhou em uma intensidade com a qual os jogadores não estão habituados, por isso eles cansaram no segundo tempo e permitiram o empate. Não é só o diagnóstico do erro que faz o treinador ter mais cautela nesta semana. Evitar desgaste físico é uma preocupação porque o jogo seguinte ao clássico é a rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

De qualquer forma, Vítor Pereira não pode se dar ao luxo de preterir o duelo com o São Paulo, já que não tem bons números contra os principais rivais do Corinthians, com seis derrotas em nove clássicos. Superado três vezes pelo Palmeiras, perdeu dois jogos e empatou um com o São Paulo. Contra o Santos, teve uma vitória, um empate e uma derrota.

Há uma diferença considerada importante pelo treinador entre os clássicos disputados anteriormente e o que será disputado no domingo: será a primeira vez que ele terá uma semana cheia de treinos antes de enfrentar um rival.

Na reapresentação desta segunda, os jogadores que começaram jogando contra o Internacional fizeram apenas um trabalho regenerativo no campo e na parte interna do CT. O restante do elenco foi ao campo, acompanhado por garotos da base, como o zagueiro Alemão, o meia Pedrinho e o atacante Pedro.

Para o clássico, Vítor Pereira tem Du Queiroz novamente à disposição após cumprir suspensão, mas tem dúvidas. Renato Augusto, Lucas Piton, Adson, Raul Gustavo, Adson, Maycon, Júnior Moraes e Robson Bambu foram desfalques por lesão contra o Inter. Após o jogo, o português disse que havia expectativa pelo retorno de Piton, mas que a situação de outros jogadores importantes, como Renato Augusto e Maycon, é incerta.