Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Corinthians sai na frente, mas São Paulo busca virada na 1ª final do Brasileiro feminino

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em uma decisão cercada de reviravoltas, o São Paulo conseguiu um grande resultado na tarde deste sábado ao derrotar o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em jogo válido pela primeira final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O time da casa saiu na frente com um gol de Gabi Zanotti, mas Giovana Crivelari e Isa Guimarães definiram o triunfo em favor da equipe são-paulina.

Os dois times voltam a entrar em ação no próximo sábado, 3 de outubro, no estádio do MorumBis, para o segundo jogo desta decisão do Brasileirão. Melhor equipe da fase de classificação, o São Paulo agora vai contar com o apoio de sua torcida e depende de um empate para ficar com o título. Já o Corinthians precisa de um triunfo por dois gols de vantagem para levar o troféu no tempo normal. O resultado marcou a primeira derrota do time corintiano feminino na Neo Química Arena

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A partida teve todos os ingredientes de uma grande decisão. Nervosismo, jogo tenso, atletas reclamando da arbitragem, domínio do time anfitrião e uma reação heroica da equipe visitante buscando um resultado improvável na casa do rival.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por um início avassalador do Corinthians. Contando com o apoio maciço da torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena, as brabas adotaram uma postura ofensiva desde o início e, com seis minutos, já tinham arriscado dois arremates contra a meta da goleira tricolor Carlinha.

O São Paulo não conseguiu ajustar a marcação, continuou dando espaço em seu campo de defesa e acabou punido. Em jogada pela direita, Vic Albuquerque fez um levantamento preciso na pequena área. Gabi Zanotti cabeceou com estilo, mandou a bola no canto e fez a fiel torcida explodir: 1 a 0 aos nove minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acostumado a controlar seus jogos com a posse de bola, as visitantes demoraram um pouco a entender a estratégia corintiana de apostar em uma transição rápida com Gabi Zanotti sendo referência nas ações ofensivas. No entanto, no momento em que teve tranquilidade o futebol das soberanas apareceu.

Acionada pela Aline Milene, Duda Serrana penetrou pelo lado direito do ataque e chegou à linha de fundo com liberdade para cruzar. Oportunista, Giovana Crivelari se antecipou à marcação e bateu de primeira para empatar o Majestoso aos 20 minutos, dando uma nova dinâmica à decisão.

O duelo passou a ser controlado pela equipe tricolor. Mais eficiente nas roubadas de bola no meio-campo, as visitantes esfriaram a pressão corintiana e ditaram o ritmo do confronto. Apostando nas infiltrações, o São Paulo explorou os espaços entre as zagueiras corintianas e teve a bola do jogo para virar a partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isa Guimarães entrou livre pela direita na grande área e ficou à frente da goleira Nicole. No momento de definir, entretanto, ela pegou mal na bola, o chute saiu cruzado, e o São Paulo desperdiçou a chance de ficar à frente no placar.

O início da etapa complementar teve um histórico parecido com o primeiro tempo, com o Corinthians em cima e o São Paulo acuado. Com Jhonson na vaga de Gabi Zanotti, que foi para o intervalo reclamando de dores na perna, as brabas fizeram do jogo aéreo seu principal trunfo para buscar logo um segundo gol na partida.

Porém, foi o São Paulo que quase balançou a rede em lance impressionante. Nicole rebateu para frente um chute de meia distância de Karla Alves, mas se recuperou e evitou o gol ao encarar a chegada da meia-atacante Aline Milene.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais estudado, mas um erro na saída de bola do Corinthians acabou definindo o confronto. Duda Miranda foi pressionada e deu um presente para o ataque adversário. Isa Guimarães foi acionada em velocidade, teve tranquilidade para esperar a saída de Nicole e tocou no canto para fazer 2 a 1.

A partir daí, o jogo ganhou ainda mais contornos dramáticos. O São Paulo se fechou na defesa, aguentou a pressão corintiana e viveu de contra-ataques até o apito final que decretou a vitória na casa dos corintianos.

FICHA TÉCNICA:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO

CORINTHIANS - Nicole; Thais Ferreira, Duda Mineira (Letícia Monteiro) e Juliete (Andressa Alves); Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Dayana Rodríguez), Belén Aquino (Gisela Robledo) e Tamires; Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti (Jhonson). Técnico: Emily Lima.

SÃO PAULO - Carlinha; Duda Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alvese e Aline Milene (Mylena Carioca); Isa Guimarães e Giovana Crivelari (Vi Amaral). Técnico: Thiago Vianna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Gabi Zanotti, aos 9 e Giovanna Crivelari, aos 20 minutos do primeiro tempo. Isa Guimarães, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andressa Alves (Corinthians); Carol Gil e Carlinha (São Paulo).

ÁRBITRA - Francielly Fernanda de Castro (MG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 721.017,00.

PÚBLICO - 21.871 presentes.

LOCAL - Estádio Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Corinthians futebol feminino São Paulo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV