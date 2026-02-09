Corinthians revive velho problema em 2026 e liga alerta para a temporada

O Corinthians voltou a esbarrar em um problema recorrente nos últimos tempos: a baixa eficácia nas cobranças de pênalti. Somando a última temporada e o início de 2026, o time alvinegro desperdiçou seis das últimas 11 penalidades a seu favor, número que evidencia a dificuldade em transformar esse tipo de oportunidade em gol.

A estatística negativa também se reflete no recorte da atual temporada. Em 2026, o Corinthians teve dois pênaltis marcados, ambos em partidas válidas pelo Campeonato Paulista, e não converteu nenhum deles. Yuri Alberto desperdiçou uma das cobranças, diante do Santos, enquanto Memphis Depay foi o responsável pelo outro erro, na derrota para o Palmeiras, neste domingo (8), quando escorregou no momento da finalização.

A sequência de erros levou a comissão técnica a alterar o batedor oficial da equipe. Até o clássico contra o Santos, Yuri Alberto era o principal responsável pelas cobranças. No entanto, o camisa 9 converteu apenas um dos últimos cinco pênaltis que bateu pelo Corinthians, o que pesou na decisão de Dorival Júnior de mudar a hierarquia.

Com a alteração, Memphis Depay passou a ser o cobrador principal. A estreia do atacante holandês nessa função, porém, não teve o desfecho esperado, já que ele desperdiçou a cobrança no dérbi disputado em Itaquera, em um lance que poderia ter mudado o rumo da partida.

O baixo aproveitamento não é uma novidade restrita a 2026. Na temporada passada, o Corinthians teve nove pênaltis a favor ao longo do ano. Desse total, cinco foram convertidos e quatro desperdiçados. Os erros ficaram divididos entre Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto, que perdeu duas cobranças naquele período.

Apesar dos números pouco expressivos, o Corinthians não foi eliminado em disputas de pênaltis em 2025. A única decisão nesse formato ocorreu na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, quando a equipe conseguiu avançar mesmo com o histórico recente desfavorável nas cobranças ao longo da temporada.

O cenário reforça um ponto de atenção para a sequência de 2026. Em jogos equilibrados, especialmente clássicos e confrontos decisivos, a eficiência nas penalidades pode ter peso significativo no resultado final, algo que o Corinthians ainda busca ajustar.