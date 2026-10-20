Corinthians repudia arbitragem e promete cobrar explicações após pênalti ignorado

O Corinthians manifestou sua revolta com a arbitragem de Savio Pereira Sampaio após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na noite de segunda-feira (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O principal ponto de indignação foi a não marcação de um pênalti a favor do time paulista nos acréscimos do segundo tempo.

Através das redes sociais, o clube se posicionou e divulgou imagens do lance em que Gui Negão sofreu a infração na área. A nota destaca que, caso marcado, esse seria o primeiro pênalti favorável ao Corinthians no atual Campeonato Brasileiro. A diretoria deixou claro que irá buscar explicações oficiais junto à comissão de arbitragem e ressaltou que "não aceitará erros" na reta final da competição, momento em que a equipe luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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A partida em Itaquera foi marcada pela tensão. Após sair perdendo, o Corinthians buscou o empate com um gol de Yuri Alberto, de pênalti. Contudo, aos 52 minutos da etapa final, a jogada envolvendo Gui Negão não foi assinalada pelo árbitro, gerando revolta entre jogadores, comissão técnica e torcida, já que a vitória seria fundamental na luta contra a queda para a Série B.

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Com o resultado, o Corinthians chegou a 33 pontos e permaneceu na 16ª posição na Série A. A equipe está apenas um ponto à frente do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.

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Confira a publicação na íntegra:

Foram 31 jogos até o primeiro pênalti no Brasileirão – que foi claro e precisou de VAR para ser marcado – e, aparentemente, serão mais 31 até o próximo... 📹 Premiere https://t.co/ntT8j0Vv0f — Corinthians (@Corinthians) October 20, 2026



