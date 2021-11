Corinthians renova contrato do jovem lateral-esquerdo Lucas Piton

Da Redação

A diretoria do Corinthians renovou nesta terça-feira o contrato do jovem lateral-esquerdo Lucas Piton. O jogador de 21 anos estendeu seu vínculo até 31 de dezembro de 2024. O acordo anterior do atleta se encerraria em dezembro de 2022.

continua após publicidade .

Com o novo acerto, Piton ganhou aumento de salário e também teve elevada o valor da multa rescisória. Passou de 35 milhões de euros para 50 milhões de euros, equivalente a R$ 315 milhões, pelo câmbio desta terça. Desta forma, o clube paulista tenta se proteger do eventual assédio dos clubes da Europa.

"É um sentimento de felicidade muito grande, muito feliz. Agradecer a Deus, o clube por acreditar no meu trabalho e proporcionar esse momento de alegria. Também quero dizer para a torcida que serão mais três anos de muita vontade, raça e entrega", disse o jogador, nesta terça.

continua após publicidade .

Piton é cria das categorias de base do Corinthians. Ele iniciou a carreira no futsal e sou foi para o campo pelo clube em 2017, direto na categoria sub-17. Em 2019, chegou ao time principal após se destacar no sub-20. Com a equipe adulta, ele soma 54 partidas e um gol marcado.

TREINO - Os titulares do Corinthians foram a campo pela primeira vez nesta semana para treinar. A ausência foi a do volante Renato Augusto. Ele permaneceu na parte interna do CT para "controle de carga", de acordo com o clube. O jogador de 33 anos recebe atenção especial para evitar maior desgaste físico, principalmente nesta reta final da temporada.

Segundo o clube paulista, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Santos, no clássico de domingo, foram ao campo 1 para uma atividade leve com bola. Os demais fizeram aquecimento e um treino de posse de bola. Na parte final do treino, o técnico Sylvinho comandou um coletivo em campo reduzido.

Nesta quarta, a atividade está marcada para o período da manhã, quando o treinador deve definir os titulares que vão enfrentar o Ceará, na quinta, na Arena Castelão, pela 35ª rodada.