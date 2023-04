Corinthians renova contrato de Pedro e amplia vínculo até março de 2026

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do atacante Pedro, de 17 anos, uma das principais promessas da base alvinegra. Integrado ao elenco profissional nesta temporada e aproveitado por Fernando Lázaro na reta final do Paulistão, o jovem jogador teve seu vínculo, até então com vencimento em 2025, estendido até março de 2026.

continua após publicidade .

"Estou muito feliz de seguir vestindo a camisa deste clube. Estou aqui desde muito novo e é um orgulho defender o Corinthians. Vou trabalhar e me dedicar muito diariamente para crescer aqui e buscar títulos para a nossa torcida", comentou a joia corintiana.

Pedro, também chamado de Pedrinho, chegou ao clube alvinegro em 2015, quando tinha oito anos, para defender o time de futsal. Começou a jogar no campo no ano seguinte e teve rápida ascensão. Na atual temporada, se valorizou bastante, pois teve boas atuações na Copa São Paulo e foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Foi convocado novamente para amistosos neste mês e deve jogar também o Mundial Sub-20, entre maio e junho.

continua após publicidade .

Na última terça-feira, o jovem atacante foi bastante elogiado pelo goleiro Cássio, que o apontou como a principal promessa da base corintiana nos últimos tempos. "Para mim, o Pedrinho tem tudo para ser o melhor jogador de base desde que estou aqui. Nível de treino, comprometido, treina muito, dedicado. Melhor menino que eu já vi na base. Mais preparado, muita dedicação, espero que siga assim. Temos muita confiança", afirmou o ídolo alvinegro durante coletiva de imprensa.

Pedro estreou pelo Corinthians na última rodada da primeira fase do Paulistão, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, e entrou na reta final da eliminação para o Ituano, no Paulistão. A expectativa é que ele seja mais aproveitado ao longo da temporada, não à toa é um dos relacionados para o duelo com o Liverpool, do Uruguai, na rodada de estreia da Libertadores, marcado para as 19 horas desta quinta-feira, em Montevidéu.

BAIXA

Quem ficará de fora da partida em solo uruguaio é o zagueiro Caetano, que era cotado para ser titular ao lado de Gil, mas sofreu um edema no posterior da coxa e virou desfalque. Como Bruno Méndez tem de cumprir suspensão por ter sido expulso nas quartas de final da edição passada da Libertadores, contra o Flamengo, a vaga deve ficar com Balbuena.