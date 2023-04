Corinthians renova contrato com Leo Mana, futuro substituto de Fagner, até 2026

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians ainda não definiu quem será o substituto de Cuca após recusas de Tite e Juan Vojvoda. Enquanto não encontra um novo treinador, a diretoria vai trabalhando para não perder as jovens peças da categoria de base e anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato, por três anos, do lateral-direito Leo Mana, tratado no clube como futuro substituto de Fagner.

continua após publicidade .

O jovem de 19 anos defende as cores corintianas desde os sete e já integrou o elenco profissional. Sua estreia no time de cima ocorreu contra o América-MG, no Brasileirão de 2022. Atualmente, ele reforça o sub-20 para estar em ritmo de jogo caso a equipe de cima necessite. Com a ida de Du Queiroz para o Zenit do meio do ano e a ideia de não utilizar mais o zagueiro Bruno Méndez improvisado na lateral, o jovem deve voltar ao time principal logo.

Recentemente, Mana se destacou na goleada por 8 a 0 sobre o União Suzano, no Paulista sub-20, ao dar quatro assistências em 40 minutos. Torcedores cobraram que já integre o elenco profissional em definitivo, mas o clube age com cautela para não "queimá-lo." Mas a ampliação do vínculo já faz parte dos planos para o futuro no elenco de cima.

continua após publicidade .

"Nesta sexta-feira, o Corinthians acertou a renovação de contrato do lateral-direito Leo Mana. O novo vínculo do Filho do Terrão é válido até 30 de abril de 2026", anunciou o clube. "Mana chegou ao Timão aos sete anos para atuar nas equipes de base do futsal. Aos 10, passou a treinar também no campo e, logo de cara, fez parte do elenco campeão do Paulistão Sub-11 de 2014. Ele fez toda a base pelo Corinthians, com dois outros títulos conquistados: os estaduais sub-13 (2017) e sub-17 (2021).

Em 2023, na base do Timão, Mana fez 10 jogos como titular, sendo 2 como capitão, 6 assistências e 1 gol pelo Brasileirão Sub-20."

O jogador celebrou a renovação e mandou uma mensagem para a torcida. "É o sonho de qualquer atleta, ainda mais representando este clube enorme. Feliz demais por assinar este contrato. A torcida pode esperar muita garra de mim", afirmou.