Corinthians relaciona trio da Copinha para a estreia no Paulistão em Bragança

O técnico Fernando Lázaro já mostrou que deve dar chances para jovens promessas do Corinthians durante o Campeonato Paulista. O treinador relacionou três jogadores que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior para a estreia do time no estadual, que acontecerá neste domingo, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.

Os atletas que deixaram a equipe da Copinha para estar entre os relacionados frente ao Red Bull Bragantino são o meia Ryan e os atacantes Wesley e Arthur Sosa - apenas este último não balançou as redes durante a Copa São Paulo.

Fernando Lázaro finalizou neste sábado a preparação da equipe para a estreia. O treinador não terá o meia Adson, suspenso, além dos atacantes Yuri Alberto, com dores no tornozelo, e Romero, que ainda não foi inscrito no torneio.

Com isso, o Corinthians deve ter contra o Red Bull Bragantino: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto, Giuliano, Maycon, Renato Augusto e Róger Guedes; Junior Moraes.

NUMERAÇÃO

O Corinthians divulgou neste sábado algumas numerações novas que utilizará durante o Campeonato Paulista. Fausto Vera herdou a camisa 5, enquanto Maycon utilizará a 7. Romero ficou com a 11, o mesmo número que usou em sua primeira passagem no clube.

O Corinthians está no Grupo C do Campeonato Paulista ao lado de Ferroviária, Ituano e São Bento.