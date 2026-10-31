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Corinthians reduz risco de rebaixamento para 42% após voltar a vencer

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A vitória sobre o Mirassol trouxe um alívio para o Corinthians na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após chegar à 33ª rodada com 66% de chances de cair para a Série B, o time paulista viu o índice diminuir para 42,1%, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O resultado positivo veio nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, onde o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Kaio César. O triunfo encerrou uma sequência de 10 partidas sem vitória e foi o primeiro de Clarence Seedorf no comando da equipe.

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O Mirassol jogou com um homem a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Bruno Santos por uma cotovelada em André Ramalho.

Apesar dos três pontos, o Corinthians não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. A equipe chegou aos 36 pontos e subiu para a 17ª colocação, ultrapassando o Internacional, que tem 35. O Mirassol aparece logo acima, em 16º, com 37 pontos, mesma pontuação do Grêmio, 15º colocado.

INTERNACIONAL VÊ RISCO DE QUEDA AUMENTAR

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Se a rodada trouxe um cenário mais favorável para o Corinthians, a situação do Internacional ficou mais complicada. Após perder por 2 a 1 para o Fluminense, o clube gaúcho passou a ter 58,2% de probabilidade de rebaixamento e caiu para a 18ª posição.

Já o Grêmio ganhou fôlego na disputa pela permanência na Série A. A vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR ajudou a equipe a deixar a zona de rebaixamento e reduzir o risco de queda para 35,7%.

VEJA AS PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO DO BRASILEIRÃO:

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. Chapecoense: 99,999%

. Remo: 99,18%

. Internacional: 58,2%

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. Corinthians: 42,1%

. Grêmio: 35,7%

. Mirassol: 32,2%

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. Coritiba: 8,6%

. Vitória: 8,3%

. Vasco: 8,2%

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. Botafogo: 7,4%

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