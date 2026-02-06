Corinthians recusa segunda proposta da Europa por Hugo Souza em dois meses

O Corinthians recusou a segunda proposta feita por um time europeu em dois meses para negociar Hugo Souza. Depois do Milan, foi a vez do Besiktas tentar contratar o goleiro corintiano, com uma proposta de 10 milhões de euros (cerca R$ 61,7 milhões), conforme informado incialmente pela ESPN e confirmado pelo Estadão.

A OTB Sports, empresa que agencia a carreira do jogador de 27 anos, publicou um comunicado oficial em que confirma a oferta do clube turco, sem mencionar o valor. No texto, diz ter levado o tema ao público para "evitar suposições sobre uma possível negociação do goleiro, que não sairá do clube neste momento."

"Com foco em levantar mais troféus com a camisa alvinegra e, quem sabe, o Hexa com a Seleção Brasileira, não há de se ventilar uma saída do goleiro neste momento, já que toda e qualquer possibilidade de transferência só será discutida após a Copa do Mundo", diz a nota.

Um dos principais nomes do elenco do Corinthians, Hugo Souza recebeu uma proposta para defender o Milan, em dezembro do ano passado. As conversas se estenderam até janeiro de 2026, mas não avançaram e foram encerradas com o goleiro garantido no elenco alvinegro.

Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até o fim de 2029. Ele está prestes a completar 100 jogos pelo clube do Parque São Jorge, pelo qual sofreu 91 gols em 97 jogos. Defensor da camisa alvinegra desde 2024, venceu um Paulistão, uma Copa do Basil e uma Supercopa Rei.