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Corinthians recebe aval da CBF para ter Seedorf no banco de reservas contra o São Paulo

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians terá Clarence Seedorf no banco de reservas na noite desta quarta-feira, quando, a partir das 21h30 (de Brasília), a equipe terá pela frente o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deu aval para o holandês ir ao banco de reservas com base na licença provisória da própria entidade, responsável por liberar o treinador a atuar no futebol brasileiro.

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Seedorf seguirá liberado pela CBF até a Conmebol se manifestar de forma definitiva sobre o caso.

O clube encaminhou nas últimas horas a documentação enviada pela Federação Holandesa para comprovar a experiência requerida e pediu reconsideração por parte da Conmebol.

Esse documento, de acordo com a CBF, será enviado para validação na Uefa, que retornará com uma posição definitiva para Conmebol.

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Até o fim desse processo burocrático, que deve terminar na próxima semana, o treinador está liberado pela CBF para dirigir normalmente o Corinthians.

O holandês, inclusive, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay.

Seedorf busca embalar a segunda vitória no comando do Corinthians, que ainda ocupa um lugar na zona de rebaixamento.

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O primeiro resultado positivo ocorreu na sexta-feira passada, quando a equipe superou o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena.

ENTENDA O CASO

O questionamento da Conmebol está relacionado ao tempo de experiência de Seedorf como treinador. A entidade exige três anos de trabalho à frente de equipes profissionais para reconhecer a certificação apresentada pelo holandês.

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Desde que iniciou a carreira em 2014, Seedorf passou por Milan, Shenzhen FC, da China, Deportivo La Coruña-ESP e seleção de Camarões.

Neste período, o holandês acumulou quase 27 meses de atuação, abaixo dos 36 exigidos pela Conmebol para reconhecer a certificação.

Seedorf possui a licença PRO, a mais alta da Uefa para treinadores. Para reverter a decisão, o Corinthians pede a consideração do período de três anos em que Seedorf integrou o Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol, além da atuação do treinador como professor em cursos de formação da Uefa.

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