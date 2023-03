Corinthians recebe aula de arbitragem para evitar problemas em competições nacionais

(via Agência Estado)

O Corinthians costuma se orgulhar de figurar entre os times mais disciplinados das competições. E a sexta-feira, com titulares fazendo trabalho regenerativo após jogo-treino com o Coritiba, foi dia de se atualizar sobre as regras do Brasileirão, que começa no dia 15 de abril. Após as atividades, o elenco recebeu uma aula de como vai ser a arbitragem na competição nacional e também na Copa do Brasil, na qual encara o Remo na terceira fase.

Marcelo Rogério, instrutor de arbitragem da CBF, esteve no CT do Parque Ecológico para passar todas as informações de como serão as arbitragens nas competições nacionais. Ele passou a palestra "Diretrizes da Arbitragem Brasileira para as Competições de 2023", ao,elenco e também para a comissão técnica corintiana.

Aproveitou para esclarecer as medidas dos árbitros nos lances polêmicos, como serão interpretadas as jogadas para cartão amarelo e vermelho e tirou dúvidas dos jogadores. O assunto costuma render nas partidas e a CBF está informando os clubes a fim de evitar as reclamações e os bate-bocas dentro de campo.

Antes da Copa do Brasil e do Brasileirão, contudo, o Corinthians encara o Liverpool, dia 6, no Uruguai, pela abertura da Copa Libertadores e Fernando Lázaro não deve ter apenas o zagueiro Bruno Méndez, suspenso - foi expulso contra o Flamengo na edição de 2022. Caetano e Balbuena disputam a vaga. Renato Augusto está recuperado de problema no joelho, enquanto Maicon e Fausto Vera disputam posição com Adson, em possibilidade de uma escalação mais precavida fora de casa.

Nesta sexta-feira, as atividades foram com os reservas enfrentando os jovens de base. Os zagueiros Vinicius Cressi, André e Argentino, o lateral-direito Caipira, o lateral-esquerdo Abimael, os volantes João Victor, Thomas e Vitor Robson, o meia Adryan e o atacante Patolino subiram para completar o trabalho.