Corinthians provoca Palmeiras após anúncio de renovação com Memphis: 'Rasguem os recibos'

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação de contrato do atacante Memphis Depay, que segue no clube alvinegro até julho de 2028. Nas redes sociais, a equipe do Parque São Jorge provocou o rival Palmeiras por conta da permanência do holandês.

"Recado de pai pra filho: rasguem os recibos", escreveu o time paulista. A publicação também traz uma camisa que celebra o "fico" de Memphis com a mensagem "Chosen By Favela".

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Ao todo, Depay soma 79 partidas com a camisa do Corinthians, tendo anotado 20 gols e 15 assistências. Contra o Palmeiras, o holandês balançou as redes uma única vez: na vitória por 1 a 0 no clássico válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado.

A postagem destaca a data de 27 de março de 2025, dia em que a equipe alvinegra se sagrou campeã estadual sobre o rival alviverde.

O novo contrato de Memphis Depay coloca fim a uma novela que se arrastou por semanas. Em dado momento, os paulistas chegaram a colocar fim às negociações e anunciar publicamente a saída do atleta.

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No entanto, Osmar Stabile, presidente corintiano, recuou da decisão e retomou as conversas. Depois de nova rodada de negociações, o atacante de 32 anos aceitou reduzir os valores pedidos e, assim, ambas as partes chegaram a um acordo.

Ainda sem Memphis, o Corinthians volta aos gramados na próxima quinta, 20, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Rosario Central, da Argentina. O duelo pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.