Corinthians prepara volta de Renato Augusto visando estreia na Libertadores

O principal jogador corintiano está voltando. Renato Augusto abriu a semana de trabalhos no CT corintiano nesta segunda-feira dando mostras de que a sua recuperação em relação ao estiramento no joelho direito está evoluindo da melhor maneira possível. Depois de cumprir exercícios na academia, ele também participou das atividades de campo com o restante do grupo. A estreia na Libertadores está prevista para a semana que vem.

Fernando Lázaro exigiu bastante do veterano jogador que executou trabalho de posse de bola em espaço de campo reduzido e demonstrou estar bem da lesão. Na atividade, o técnico corintiano deu ênfase ao trabalho com os homens de defesa e ajustou o posicionamento dos zagueiros e laterais.

Além da parte tática, os atletas corintianos foram submetidos a um treino técnico com aprimoramento no passe, além de aperfeiçoamento dos cruzamentos, movimentações ofensivas e ainda um tempo para calibrar os chutes a gols.

A eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Paulista fez Lázaro ajustar alguns problemas. No entanto, ele vem aproveitando esse período para dar mais conjunto ao time que considera ideal tanto para a estreia na Libertadores como também para o início da disputa do Brasileiro, que terá a sua primeira rodada marcada para o dia 16 de abril.

Ataque e defesa não devem sofrer mudanças. Yuri Alberto e Róger Guedes seguem como os atacantes titulares, enquanto no sistema defensivo a experiência deve prevalecer com os laterais Fágner e Fábio Santos nas laterais e o zagueiro Gil comandando o miolo da zaga, além de Cássio no gol. A semana livre vai servir para o treinador trabalhar em duas frentes.

Acertar a marcação no meio-campo, onde Roni deve ficar encarregado de orientar a marcação e promover uma maior participação de Giuliano e Adson nas funções de criação e marcação. Dessa maneira, ele deve liberar Renato Augusto para cadenciar o ritmo do time, assim como municiar os atacantes.