Corinthians precisa 'mudar de patamar' para vencer Libertadores, diz Alessandro

Gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes afirmou nesta segunda-feira, horas antes do sorteio dos grupos da Copa Libertadores, que o time paulista precisa "mudar de patamar" para voltar a sonhar com o título da principal competição da América do Sul. E indicou que o trabalho precisa ser feito de olho no longo prazo.

"Temos vistos finais com equipes brasileiras. Isso é um ponto relevante e importante. Isso é planejamento. Se nós, brasileiros, queremos manter isso, e se o Corinthians quer alcançar mais uma (taça de) Libertadores, precisa mudar de patamar. Ou seja, precisa se planejar, fazer gestão, prever planejamento a longo prazo. Não dá para imaginar que somente naquele ano vai fazer uma boa competição e ponto", disse Alessandro, em entrevista ao canal SporTV.

O dirigente citou os exemplos dos rivais Palmeiras e Flamengo, que concentraram as atenções na competição nos últimos anos e venceram as quatro últimas edições, como referência de trabalho feito a médio e longo prazo. "Tem que ir conquistando aos poucos, como Palmeiras e Flamengo tem conquistado nos últimos anos. Precisamos elevar um pouco nosso nível, nos planejarmos para estar mais vezes nessa competição e ir brigando com mais força por ela."

Alessandro deu as declarações em Luque, cidade vizinha à capital Assunção, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol. O sorteio das chaves da Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizado a partir das 21 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira.

O Corinthians levantou o troféu da Libertadores apenas uma vez em sua vitoriosa história. O título foi obtido em 2012. Desde então, o time paulista não conseguiu mais chegar à final. No ano passado, foi eliminado nas quartas de final. E, em 2021, sequer disputou o torneio - competiu na Sul-Americana.