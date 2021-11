Corinthians pode ter quarteto junto após 10 jogos por vaga direta na Libertadores

Da Redação

Desde o dia 13 de outubro que Sylvinho não consegue escalar o Corinthians com seu quarteto de reforços. Naquela vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na Neo Química Arena, Willian deixou o gramado machucado ainda no intervalo. O meia voltou nas últimas três rodadas, sempre entrando no segundo tempo, mas sem Giuliano no time, tratando de problema muscular justamente no período. Nesta quarta-feira o treinador corintiano começa armar a equipe que hospedará o Grêmio, no domingo, com a missão de somar nova vitória para se garantir direto na fase de grupos da Copa Libertadores. A expectativa é que os dois meias estejam ao lado de Renato Augusto e Róger Guedes.

O Corinthians se mostrou bastante forte com o quarteto em campo e Sylvinho terá quatro treinos para tentar deixar seus reforços novamente aptos para atuarem juntos. Giuliano mostrou ótima evolução na lesão muscular na coxa esquerda e realizará testes nos próximos treinos para ver se antecipa a volta. A confiança na comissão técnica é grande.

O clube havia dado três semanas de reabilitação e o jogador só voltaria em 2022. Mas a evolução surpreendeu tanto que e ele pode encarar o ex-clube. Róger Guedes e Renato Augusto viraram intocáveis e Willian também pode iniciar o jogo após entrar bem contra Santos, Ceará e Athletico-PR.

A queda de produção de Gabriel Pereira joga a favor para Willian voltar a figurar entre os titulares. O meia vem recuperando o ritmo de jogo e, com semana livre, tem tudo para ser outra novidade de Sylvinho diante dos desesperados gaúchos.

O Corinthians vem de oito vitórias seguidas em seu estádio e quer fazer uma despedida caseira com grande festa. Ganhar garante o time com vaga direta na Libertadores e evita o fantasma da fase prévia. Este ano o time caiu em confrontos diretos com o Guarany do Paraguai e a ordem é pular essa etapa.

A Neo Química Arena estará lotada e o time corintiano descansado. Foram dois dias de folga após o 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Depois de amargar sete jogos sem ganhar do Grêmio, o Corinthians desencantou no primeiro turno e pode repetir 2011, quando ganhou as duas do rival pela última vez. Torcedores definiram o duelo como "a vingança de 2007", quando o time gaúcho rebaixou os paulistas. Agora querem "dar o troco".