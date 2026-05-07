Corinthians pode sofrer novo transfer ban após condenação por dívida referente a Charles

O Corinthians está sob novo risco de transfer ban após ser condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar cerca de R$ 6,2 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, conforme informado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Estadão. O valor é referente à dívida pela compra do volante Charles.

A condenação foi decretada pela Fifa em junho de 2025, e o clube recorreu à CAS, última instância da esfera esportiva, que decidiu validar a decisão da entidade máxima do futebol. Embora tomada no dia 31 de março, a decisão tornou-se pública apenas nesta quinta-feira, 7.

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O acordo entre Corinthians e Midtjylland previa o pagamento de 400 mil euros (R$ 2,5 milhões) em até cinco dias após a assinatura do contrato, mais 400 mil euros (R$ 2,5 milhões) em 20 de agosto de 2024 e 800 mil euros (R$ 5 milhões) em 15 de março de 2025. As duas primeiras foram pagas no prazo, mas a última não.

Ao valor da parcela que não foi paga já foram acrescidos 200 mil euros (R$ 1,25 milhão) de multa, prevista em cláusula de segurança. Por isso, a quantia devida pelo Corinthians já é de no mínimo R$ 6,25 milhões. Também estão previstos juros de R$ 12% ao ano.

A diretoria corintiana tem trabalhado para evitar novos transfer bans, desde que foi punido por causa da dívida que mantinha com o Santos Laguna pela compra Félix Torres, situação já resolvida.

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Condenado a pagar US$ 4.334.400 (R$ 23,35 milhões) ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro, o clube tem negociado com os argentinos para tentar resolver a situação amigavelmente para não sofrer a punição que impede o registro de novos jogadores.