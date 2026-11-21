O Corinthians divulgou neste sábado (21) que o zagueiro Gabriel Paulista foi diagnosticado com um estiramento colateral medial no joelho direito. O defensor de 35 anos já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube, mas deve ser baixa para o técnico Clarence Seedorf nesta reta final de temporada.

A lesão do camisa 3 é semelhante à que sofreu o argentino Rodrigo Garro, no início de novembro, durante o clássico contra o São Paulo. O meia não retornou aos gramados desde então e tem chances de perder mais compromissos do clube paulista pelo Brasileirão. Lembrando que ainda restam mais três jogos no nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No final de outubro, Gabriel Paulista sofreu um estiramento no adutor da perna esquerda e ficou ausente dos jogos contra Vasco, Mirassol e São Paulo. Ele retornou aos treinos nas últimas semanas e ficou à disposição no banco de reservas diante do Botafogo, na vitória por 4 a 0, na última quarta-feira (18).

Mesmo criticado em alguns momentos pela torcida, o defensor é titular absoluto da equipe e fez 43 partidas na temporada, além de três gols anotados. O técnico holandês tem outros três zagueiros para compor a defesa ao lado do capitão Gustavo Henrique: o experiente André Ramalho e os jovens João Pedro Tchoca e Iago Machado.

O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira (25), diante do Atlético-MG, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é fundamental para o gigante paulista, que tenta escapar do segundo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.