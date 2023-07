Corinthians para no goleiro do América-MG, falha na defesa e é derrotado na Copa do Brasil

O Corinthians foi melhor na maior parte do jogo, mas saiu de campo com mais uma derrota, agora pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em partida em que finalizou 18 vezes, o time acabou parando no goleiro do América-MG, que fez mais de 10 defesas, na trave mineira e foi superado por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Independência. Apesar do revés, a equipe de Vanderlei Luxemburgo demonstrou uma melhora, buscou mais o ataque e acabou sofrendo o gol em um erro coletivo na defesa.

continua após publicidade

O grande nome do jogo foi Mateus Pasinato. Com grandes defesas durante os 90 minutos, o goleiro foi o responsável pela vitória do América-MG por 1 a 0 na partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, como aconteceu nas fases anteriores da competição, o Corinthians buscará reverter o placar na Neo Química Arena no próximo dia 15 de julho.

Mesmo atuando fora de casa, o Corinthians buscou ter o controle do ritmo da partida na Arena Independência. Ocupando o campo de ataque e buscando o gol, o time de Vanderlei Luxemburgo assustou a equipe de Belo Horizonte com as bolas cruzadas na área e com uma finalização de fora da área de Gabriel Moscardo.

continua após publicidade

Aos poucos, o América-MG melhorou. Acelerando a troca de passes, os mineiros incomodaram a defesa do Corinthians e conseguiram abrir o placar. Aos 31, Lucas Kal deu boa enfiada de bola nas costas da zaga para Juninho e o meia chegou finalizando rasteiro cruzado para abrir o placar.

Atrás do placar, o Corinthians buscou ainda mais o ataque. Com Róger Guedes buscando individualizar as ações, principalmente pela esquerda, o time paulista assustou os donos da casa e fez o goleiro Mateus Masinato trabalhar.

A segunda etapa começou com o Corinthians pressionando. Tentando sempre acelerar as jogadas pelas pontas, o time de Luxemburgo parou duas vezes no goleiro do América-MG antes dos 10 minutos, com Fausto Vera e Yuri Alberto. Aproveitando o bom momento e precisando de ao menos um gol, a equipe do Parque São Jorge passou a marcar no campo de ataque e os mineiros passaram a ter campo para o contra-ataque.

continua após publicidade

Com o passar do tempo, o Corinthians passou a ser completamente dominante no jogo. Ocupando o campo de ataque, o time criou diversas chances de gol e viu Mateus Pasinato e a trave do América-MG manter o 1 a 0 no placar. Nos minutos finais, na base dos cruzamentos, os paulistas perderam parte da intensidade e a partida de ida das quartas de final terminou com vitória mineira.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 CORINTHIANS

continua após publicidade

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Marlon, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar (Nicolas); Lucas Kal, Juninho, Martinez (Wanderson) e Benitez (Pedrinho); Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS - Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Maycon), Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira (Matheus Araújo) e Adson (Guilherme Biro); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

continua após publicidade

GOL - Juninho, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Adson e Gabriel Moscardo (Corinthians) e Marlon (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência.