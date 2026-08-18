Corinthians oficializa renovação de contrato com Memphis Depay até junho de 2028

O Corinthians anunciou oficialmente, na tarde desta terça-feira (18), a renovação do contrato do atacante neerlandês Memphis Depay até junho de 2028. A assinatura do novo vínculo de dois anos põe fim a um período de intensa incerteza nos bastidores do clube, marcado por impasses financeiros, pressões da torcida e declarações fortes do presidente Osmar Stabile, que chegou a cravar publicamente que não estenderia o contrato do atleta antes de voltar atrás em sua decisão.

- LEIA MAIS: Festival de Cultura Pop e Urbana reúne jovens e estudantes em Ivaiporã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A reviravolta no caso foi confirmada pelo próprio mandatário corintiano, que revelou que o atacante aceitou reduzir a pedida inicial de R$ 30 milhões anuais para viabilizar a permanência no Parque São Jorge. Com o acerto financeiro selado após dias de tensão nas tratativas, o jogador já se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta terça-feira para retomar as atividades ao lado do restante do elenco.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Em declaração sobre a renovação, Memphis expressou entusiasmo com a continuidade do trabalho e agradeceu a todos os envolvidos nas negociações. O atacante ressaltou a grandeza do clube e da torcida, afirmando estar feliz com o desfecho e ansioso para voltar a atuar.