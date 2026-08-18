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Corinthians oficializa renovação de contrato com Memphis Depay até junho de 2028

Presidente do clube voltou atrás em decisão após semana tensa de negociações

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corinthians oficializa renovação de contrato com Memphis Depay até junho de 2028
Autor O Corinthians anunciou oficialmente, na tarde desta terça-feira (18), a renovação do contrato do atacante - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians anunciou oficialmente, na tarde desta terça-feira (18), a renovação do contrato do atacante neerlandês Memphis Depay até junho de 2028. A assinatura do novo vínculo de dois anos põe fim a um período de intensa incerteza nos bastidores do clube, marcado por impasses financeiros, pressões da torcida e declarações fortes do presidente Osmar Stabile, que chegou a cravar publicamente que não estenderia o contrato do atleta antes de voltar atrás em sua decisão.

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A reviravolta no caso foi confirmada pelo próprio mandatário corintiano, que revelou que o atacante aceitou reduzir a pedida inicial de R$ 30 milhões anuais para viabilizar a permanência no Parque São Jorge. Com o acerto financeiro selado após dias de tensão nas tratativas, o jogador já se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta terça-feira para retomar as atividades ao lado do restante do elenco.

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Em declaração sobre a renovação, Memphis expressou entusiasmo com a continuidade do trabalho e agradeceu a todos os envolvidos nas negociações. O atacante ressaltou a grandeza do clube e da torcida, afirmando estar feliz com o desfecho e ansioso para voltar a atuar.

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