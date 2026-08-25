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Corinthians negocia venda de André por R$ 95 milhões a clube da Premier League

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um dos destaques do Corinthians, o volante André segue no radar de clubes europeus e pode ser negociado em breve. O mais novo interessado no meio-campista corintiano é o Nottingham Forest, da Inglaterra, conforme informado inicialmente pelo jornal britânico Daily Mail e confirmado pelo Estadão.

Segundo o periódico inglês, o valor oferecido é de 13,6 milhões de libras (R$ 95,5 milhões). Como tem uma meta de R$ 151 milhões a ser batida em venda de jogadores, estabelecida no orçamento para 2026, a diretoria alvinegra aceitou abrir negociação com os ingleses. A janela de transferências da Premier League se encerra no dia 1º de setembro.

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André, de 20 anos, é um dos destaques do time paulista e vem tendo seu nome ligado a uma possível transferência para o futebol europeu. No começo do ano, o Milan, da Itália, avançou na contratação do volante, mas a negociação acabou melando.

Agora, ele entra na mira do Nottingham Forest, que busca reforçar seu meio-campo após perder Elliot Anderson para o Manchester City. O volante inglês foi vendido ao City por 116 milhões de libras esterlinas (R$ 787 milhões, na cotação da época).

Na época, a negociação estava quase sacramentada, quando o presidente corintiano, Osmar Stabile, optou por barrar a negociação e manter o meio-campista no elenco do Corinthians.

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André ganhou espaço no clube paulista no segundo semestre de 2025 e se tornou peça importante na equipe. Ao todo, soma 46 jogos pelo clube alvinegro, com sete gols e duas assistências. Além disso, conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

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