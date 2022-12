Corinthians negocia com Zenit para ter Yuri Alberto em definitivo

(via Agência Estado)

O Corinthians vive a expectativa de assinar em definitivo com o atacante Yuri Alberto, cujo empréstimo pelo Zenit, da Rússia, se encerra em cerca de seis meses. O jogador de 21 anos chegou ao clube paulista em junho do ano passado. Na negociação, o goleiro Ivan e o meia Gustavo Mantuan foram emprestados ao clube russo.

Apesar de Yuri Alberto ter um valor de compra fixado, o Corinthians busca não abrir o bolso para contratar o atacante. As tratativas com o Zenit envolvem outros dois jogadores do time brasileiro: o zagueiro Robert Renan, de 19 anos, e o volante Du Queiroz, de 22. O negócio levaria em consideração apenas fatias da porcentagem do passe de cada um dos atletas.

O Corinthians detém 55% dos direitos econômicos de Robert Renan, enquanto os outros 45% pertencem ao Novorizontino. Com relação a Du Queiroz, o clube brasileiro tem 90% dos direitos do volante. A ideia do alvinegro paulista é assinar com Yuri Alberto por cinco temporadas.

Ivan e Mantuan, envolvidos na primeira transação com o Zenit, devem ter futuros distintos. A tendência é que o goleiro de 25 anos retorne ao Brasil, com a possibilidade de ser negociado. O Vasco, que recentemente implementou a sua SAF, estaria de olho no goleiro para 2023. Já o meio-campista deve ficar na Rússia até junho. Seu valor de compra está estipulado em cerca de 10 milhões de euros (R$ 55 milhões, pela cotação atual).

Yuri Alberto teve início complicado no Corinthians, ficando oito jogos sem marcar até finalmente balançar as redes. O atacante terminou 2022 com 11 gols em 28 partidas, caindo nas graças da torcida corintiana e sendo fundamental na conquista de uma vaga na fase de grupos da Libertadores e o vice da Copa do Brasil.

Em janeiro, o Internacional vendeu Yuri Alberto ao Zenit por 25 milhões de euros (R$ 149 milhões, na ocasião). O atacante marcou seis gols em 14 jogos pelo clube russo. O time colorado tentou repatriar o atacante, assim como o Santos, mas perdeu a concorrência para os paulistas.

Yuri Alberto foi revelado pelo Santos, mas deixou o time da Vila Belmiro na metade de 2020 ao recusar uma proposta de renovação, ficando livre para assinar com o Inter. O jogador marcou apenas uma vez em sete jogos pelo Santos. Com a camisa colorada, o atacante fez 31 gols em 85 partidas.