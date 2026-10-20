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Corinthians não estipula prazo para pagar dívida que pode render mais 6 meses de transfer ban

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians não estabeleceu prazo para pagar a parcela atrasada de R$ 8 milhões referente ao acordo vigente na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF. O vencimento se deu na segunda-feira, 19, conforme informado inicialmente pelo GE.

Em julho, a diretoria corintiana, liderada por Osmar Stabile, já havia atrasado outra parcela da CNRD, não quitada até o momento. Um dos credores no plano de pagamento, o Cuiabá pede que o transfer ban aplicado ao clube alvinegro, válido até o final do ano, seja ampliado por mais seis meses por causa do novo atraso.

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"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está ciente da situação envolvendo o acordo firmado junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e segue trabalhando para regularizar a questão. O Clube tem se empenhado na busca de soluções que permitam o cumprimento de suas obrigações financeiras, dentro do processo de reestruturação atualmente conduzido pela direção", informou o Corinthians, em nota, sem estabelecer prazos.

O plano de pagamento coletivo que vem sendo descumprido pelos corintianos envolve aproximadamente R$ 76,9 milhões, divididos em 24 parcelas trimestrais ao longo de seis anos.

A CNRD demonstrou rigidez em um despacho de 22 de dezembro de 2025, quando o painel julgador decidiu manter temporariamente a proibição de registros por seis meses mesmo após o clube quitar débitos atrasados. Naquela ocasião, o tribunal destacou que o Corinthians havia pago todas as parcelas vencidas somente após após a pressão dos credores.

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Por conta do histórico negativo, a suspensão da sanção foi estritamente condicionada a uma "mudança real de postura" do clube, que deveria demonstrar "respeito aos prazos, aos credores e ao CNRD".

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