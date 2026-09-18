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Corinthians lança terceiro uniforme azul em homenagem ao ex-goleiro Tobias e à Invasão de 1976

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians lançou nesta sexta-feira (18) seu terceiro uniforme para a temporada de 2026. Predominantemente azul, o novo manto presta homenagem a Tobias, um dos principais personagens da Invasão Corintiana no Maracanã, em 1976.

Tobias defendeu o Corinthians entre 1974 e 1980 e teve participação importante na campanha do clube no Campeonato Brasileiro de 1976. Na semifinal contra o Fluminense, no Maracanã, o goleiro foi um dos personagens da classificação corintiana para a decisão, em uma partida que ficou marcada pela histórica invasão da torcida paulista ao Rio de Janeiro. O lendário goleiro faleceu em 2024, aos 75 anos.

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Os dois primeiros uniformes do Corinthians na atual temporada também fazem referência ao duelo contra o Fluminense. Em 2026, as duas primeiras camisas produzidas pela Nike foram desenhadas para homenagear o deslocamento dos torcedores corintianos ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida de 1976.

Na ocasião, mais de 70 mil corintianos estiveram no Maracanã para acompanhar a vitória sobre o Fluminense e a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, porém, acabou derrotado pelo Internacional na decisão.

Embora o novo uniforme tenha sido desenvolvido originalmente para os jogadores de linha, a estreia acontecerá com os goleiros do Corinthians. Hugo Souza será o responsável por vestir a nova camisa pela equipe masculina, enquanto Nicole utilizará o manto pelo time feminino.

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O Corinthians masculino enfrentará justamente o Fluminense neste domingo, 20, pelo Brasileirão. Já a equipe feminina terá pela frente o Bahia na segunda-feira, 21, pela semifinal do Campeonato Brasileiro.

O novo manto corintiano já está à venda e custa R$ 399,99 na versão torcedor e R$ 749,99 na versão jogador, enquanto o modelo infantil é vendido por R$ 332,49.

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Corinthians Futebol homenagem Invasão de 1976 terceiro uniforme Tobias
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