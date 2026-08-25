Corinthians lança joia do futsal e mira caso de Leozinho; veja desafios da transição para campo

O Corinthians passou a testar, nos últimos dias, um atleta de outra modalidade em um dos seus elencos no futebol. O ala Maicon, de 22 anos, migrou do futsal para o campo e está realizando os treinos com o time sub-20 do clube alvinegro.

De acordo com reportagem do Ge, a promessa é bem avaliada internamente, mas ainda não possui previsão para que participe de sessões de treinamentos com a equipe principal no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

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A mudança de esporte foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Para um atleta acostumado às dimensões reduzidas da quadra, o futebol de campo pode apresentar algumas questões importantes na adaptação, como a maior distância percorrida, a duração das suas acelerações e a capacidade de sustentar esforços por períodos mais longos.

"A demanda dos dois esportes é diferente. Apesar de ambos terem acelerações e desacelerações, no futsal elas são mais curtas, até pelo tamanho da quadra. No campo, as acelerações são mais longas e a distância percorrida é muito maior. Além disso, no futsal o atleta pode ser substituído, sair e voltar para o jogo, enquanto no futebol de campo isso não acontece", explicou Vinícius Santos, fisioterapeuta pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil).

Um jogador que teve sucesso na transição de modalidades foi Leozinho, ponta do Athletico-PR. Considerado uma das maiores joias do futsal brasileiro, ele abandonou o esporte em 2023, quando passou a defender o Hercílio Luz.

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Após se destacar no Ituano, Leozinho se transferiu para o Athletico no ano passado. Ele anotou dois gols e duas assistências na campanha que terminou com o acesso à elite do futebol brasileiro. Nesta temporada, o atacante de 27 anos vem sendo titular no time paranaense e já marcou três vezes na liga nacional.

"Uma das principais capacidades físicas que ele tende a ter como vantagem é a mudança de direção. Um jogador de futsal consegue mudar de direção muito rapidamente, o que facilita, por exemplo, na hora do drible", falou Vinícius.

O especialista também ressaltou as lesões mais prováveis que Maicon ou qualquer atleta que migre do futsal para o campo pode sofrer caso esta mudança não seja realizada de forma gradual.

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"A principal lesão que merece atenção é a de posterior de coxa, que é uma das mais dominantes no futebol de campo e acontece principalmente pelas acelerações. Também ficaria atento às lesões de adutor. Elas podem ocorrer por conta das mudanças de direção, que já fazem parte do futsal, mas que acontecem de maneira diferente e mais prolongada no campo", finalizou.

Enquanto Maicon não integra o elenco principal, o Corinthians retorna aos gramados no próximo domingo, 30, às 16h (de Brasília). O clube paulista faz o clássico contra o Santos na Neo Química Arena, em partida da 25ª rodada do Brasileirão.