Corinthians joga mal, empata com o Bahia e não se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

Em um péssimo jogo, Corinthians e Bahia empataram, sem gols, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time corintiano chegou aos 16 pontos, contra 14 dos baianos.

O primeiro tempo foi de total domínio do Bahia, que pressionou a saída de bola do Corinthians e conseguiu levar perigo pelo menos em duas oportunidades com Cauly.

Nos poucos momentos em que esteve com a bola no campo ofensivo, o Corinthians vivia de lampejos de Renato Augusto, mas não chegou a ficar cinco segundos consecutivos com a bola. O primeiro escanteio do Corinthians só foi conquistado aos 43 minutos.

O time do técnico Vanderlei Luxemburgo concentrou as jogadas pelo meio, mas não teve velocidade. Os veteranos laterais Fagner e Fabio Santos tiveram espaços para avançar, mas faltou fôlego para apoiar o ataque.

A maior oportunidade do primeiro tempo foi aos 30 minutos, com Tachiano. Após cruzamento de Gilberto, o meia, livre dentro da área, finalizou mal e perdeu a chance de abrir o placar.

O primeiro tempo poderia ter sido prior para o Corinthians. Ais 45 minutos, Acevedo cruzou e a bola bateu em Bruno Méndez. O árbitro André Luiz Policarpo Bento marcou pênalti, mas o VAR flagrou que a bola atingiu as costelas do zagueiro corintiano e a penalidade foi anulada.

Luxemburgo colocou Ruan e Adson para a saída de Fagner e Giuliano, respectivamente. Com isso, Renato Augusto ficou mais perto da área do Bahia e Rojas passou a atuar pela direita. O time deixou o esquema de três zagueiros porque Bruno Mendez foi atuar na lateral-direita.

Com isso, o Corinthians conseguiu concluir sua primeira jogada, depois de uma longa troca de passes, aos nove minutos, com Fábio Santos pela esquerda, mas a zaga baiana afastou o perigo.

Aos 20 minutos, o Corinthians teve uma enorme oportunidade de marcar um gol. Adson roubou a bola e partiu no contra-ataque. Ele tinha dois zagueiros do Bahia na marcação e a possibilidade de passar para Birô Pu Yuri Alberto. O atacante preferiu carregar e perdeu a bola.

Aos 24, Yuri Alberto forçou Marcos Felipe a fazer boa defesa. O Bahia parece ter cansado, após o forte ritmo da primeira etapa.

Na parte final do jogo, o Corinthians pareceu satisfeito com o ponto conquistado. Mesmo assim ainda teve um gol anulado por causa de impedimento de Gil.

Já o Bahia, pressionado por atuar em casa e estar perto da zona de rebaixamento, tentou pressionar, mas sem forças. O time do técnico Renato Paiva ainda ouviu vaias ao final da partida. Aos 46, o Bahia só não venceu porque Fausto Vera salvou em cima da linha a finalização de Thaciano.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 CORINTHIANS

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Kanu e Matheus Bahia (Ryan); Acevedo, Rezende (Yago Felipe), Cauly e Thaciano; Ademir e Everaldo (Vinicius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Ruan), Gil, Bruno Méndez, Murillo e Fábio Santos (Caetano); Fausto Vera, Giuliano (Adson), Renato Augusto (Maycon) e Matías Rojas (Biro); Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Murillo, Ademir, Gil, Yago Felipe.

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 1.705.297,00.

PÚBLICO - 43.716 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).