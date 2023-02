Corinthians joga bem, decide no 1º tempo e derrota Botafogo em casa por 2 a 0

Pedro Ramos (via Agência Estado)

O Corinthians teve uma atuação consistente ao vencer o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão. Róger Guedes e Adson marcaram os gols da partida. Com o resultado, a equipe, que foi amplamente melhor no jogo, segue na liderança do Grupo C, com 13 pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto está na vice-liderança do Grupo A, com oito.

Fernando Lázaro ainda constrói sua história como técnico e usa a base montada no ano anterior quando a equipe foi quarta colocada no Brasileirão e vice-campeã da Copa do Brasil. O jovem treinador de 41 anos se aproveita de uma espinha dorsal definida em 2022 e tenta dar a sua cara ao time. Neste início de ano, o desempenho e os resultados têm agradado.

Desde o início, o Corinthians pressionava o Botafogo em seu campo de defesa e apostava na troca rápida de passes de um lado a outro. A equipe de Ribeirão Preto protegia o seu gol com organização nos primeiros trinta minutos. O talento individual foi o que fez a diferença para a abertura do placar.

Renato Augusto mostrou toda a sua classe e descolou grande passe para Róger Guedes cortar o marcador e finalizar no ângulo. Foi o quarto gol do atacante no Paulistão, coroando um ótimo início de ano. O bom entrosamento da dupla empolga, com razão, o torcedor corintiano para a sequência do ano.

Apagado, Romero atuou como camisa 9 na vaga do poupado Yuri Alberto, mas pouco contribuiu em campo. Mas, aos 36, a marcação do time no campo de ataque deu certo. Adson pressionou o defensor, roubou a bola e fuzilou a rede adversária para fazer o segundo gol da equipe.

O Corinthians voltou do intervalo controlando a partida. A equipe soube tocar a bola com inteligência e administrou o placar com muita tranquilidade. O Botafogo saiu mais para o jogo, subiu as linhas, mas pouco agrediu.

A terceira vitória seguida e de forma convincente dá ao técnico Fernando Lázaro confiança para a reta final de Paulistão. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h30, fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 X 0 BOTAFOGO-SP

CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Mendez, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano (Fausto Vera), Renato Augusto (Paulinho) e Adson (Júnior Moraes); Róger Guedes e Romero (Matheus Araújo). Técnico: Fernando Lázaro.

BOTAFOGO-SP - Matheus; Thassio, Lucas Dias (Gustavo Henrique), Marcel (Madruga) e Jean Victor; Diogo Silva, Mantuan, Fillipe Soutto (Marcos Jr) e Osman (Gustavo Xuxa); Salatiel e Robinho (Edson Carioca). Técnico: Paulo Baier.

GOLS - Róger Guedes, aos 30, e Adson, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mantuan e Fagner.

ÁRBITRO - Edina Alves.

RENDA - R$ 2.565.307,50.

PÚBLICO - 41.804 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).