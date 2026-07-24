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3 A 0

Corinthians goleia o Remo na volta do Brasileirão e sobe na tabela

Com dois gols de Yuri Alberto e um de Kaio César, equipe de Fernando Diniz vence por 3 a 0 na Neo Química Arena e assume a sétima colocação

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:58:57 Editado em 24.07.2026, 08:58:45
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Corinthians goleia o Remo na volta do Brasileirão e sobe na tabela
Autor Yuri Alberto - Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O Corinthians mostrou as melhores qualidades que um time comandado por Fernando Diniz pode ter e venceu o Remo por 3 a 0 nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em seu primeiro compromisso oficial após a pausa para a Copa do Mundo. Yuri Alberto, duas vezes, e Kaio César marcaram os gols da vitória alvinegra no jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora mais distante da zona de rebaixamento, o time paulista pode começar a pensar em objetivos um pouco mais nobres, já que subiu para o sétimo lugar, com 27 pontos. Na próxima rodada, terá chance de mostrar que essa é, de fato, sua nova realidade, pois fará um confronto direto com o Bahia - sexto colocado, com 30 - no domingo, em Salvador. O Remo, que vinha se recuperando antes da parada, continua na penúltima posição e tem 18 pontos.

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O torcedor que assistiu ao empate por 1 a 1 com o Cascavel, há duas semanas, ficou preocupado com o futebol que o Corinthians apresentaria na retomada após a pausa para a Copa, mesmo tratando-se de um amistoso. Essa aflição se dissipou completamente ao longo do primeiro tempo contra o Remo em Itaquera.

Ao que parece, o período sem jogos serviu bem a Fernando Diniz para a consolidação de seus conceitos junto aos atletas. Não há motivo para exageros e empolgação, afinal o adversário é o vice-laterna. De qualquer forma, o time paraense vinha em boa fase. No último jogo antes da pausa, venceu o São Paulo por 1 a 0. Antes, conseguiu outros resultados expressivos, como empatar por 1 a 1 com o Palmeiras e eliminar o Bahia da Copa do Brasil.

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O Corinthians funcionou no meio de campo desde o início. Nos momentos iniciais, rodava mais a bola e lutava um pouco para encontrar espaços e finalizar, situação que começou a mudar conforme Labyad, André e Bidon entravam mais no jogo. Kaio César, caindo pela direita, foi outra arma importante para quebrar as linhas remistas.

Veio de André, após bola recebida de Bidon, o passe para Yuri Alberto invadir a área e chutar de esquerda para vencer o goleiro Marcelo Rangel. Mais perto do intervalo, Bidon recebeu belo lançamento de Labyad e encontrou Kaio César, que fez de peixinho. Yuri fez de novo, nos acréscimos, ao aproveitar a sobra após Labyad não dominar dentro da área.

O jogo de aproximação dos corintianos continuou sendo visto no segundo tempo, porém sem repetir a agressividade que ajudou o time a construir placar tão elástico ao longo da etapa inicial. Ao mesmo tempo, não chegou a sofrer grandes riscos no campo de defesa, contra um Remo que era muito passivo e não conseguia reagir.

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O Corinthians voltou a ser mais agressivo a partir dos momentos em que Diniz fez algumas alterações no time. Lingard deu vida nova ao ataque quando entrou no lugar de Labyad, um dos melhores em campo durante o primeiro tempo, e teve alguns lances interessantes, o mais perigoso deles um chute por cima do gol de Rangel. De forma geral, contudo, a equipe alvinegra não mostrou tanto interesse em ampliar o placar.

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FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 REMO

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CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Matheus Pereira), André, Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad (Lingard); Kaio César (Carrillo) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon, Mayk; Zé Welison, Patrick (Picco), Vitor Bueno (Zé Ricardo); Yago Pikachu (Matheus Alexandre), Alef Manga (Gabriel Taliari) e Jajá (Tico). Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

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CARTÕES AMARELOS - Gabriel Paulista (Corinthians); Marllon (Remo).

RENDA - R$ 3.104.834,37.

PÚBLICO - 43.970 total (43.623 pagantes).

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LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

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