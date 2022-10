Corinthians faz treino aberto na Neo Química antes de final com o Flamengo

(via Agência Estado)

Com a intenção de aproximar ainda mais a energia de sua torcida às vésperas do segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians vai fazer um treino aberto para os torcedores nesta segunda-feira, às 16h, na Neo Química Arena. O anúncio foi divulgado no site oficial do clube.

A postagem tem o tom de convocação para os fãs corintianos que, na última quarta acompanharam o empate de 0 a 0 com o time carioca em Itaquera.

"É o jogo da vida! Na próxima quarta-feira (19), o Corinthians enfrenta o Flamengo na partida de volta da grande final da Copa do Brasil 2022. E para dar aquele gás extra aos nossos craques, às 16 de segunda-feira, o treino será na Neo Química Arena, aberto ao público gratuitamente em uma grande festa com a Fiel."

O site do clube informa ainda que a entrada vai ser mediante a entrega de alimentos não perecíveis. O clube informa que é necessário emitir um voucher pelo site www.ingressoscorinthians.com (mediante disponibilidade de lugar). A abertura para emissões será neste sábado a partid das 16h e cada pessoa poderá adquirir três entradas no máximo.

Todos os setores da Neo Química estarão disponíveis para o torcedor. Para poder acompanhar a atividade dos atletas é obrigatório ter o voucher em mãos. A abertura dos portões do estádio está programada para as 14h da segunda-feira.