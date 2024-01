Corinthians faz primeiro treino tático do ano em preparação para o Paulistão

Depois da reapresentação no domingo, dia de exames e testes físicos, os jogadores do Corinthians voltaram ao CT Joaquim Grava nesta segunda-feira para realizar o primeiro trabalho técnico e tático do ano sob o comando do técnico Mano Menezes. As únicas ausências foram do goleiro Matheus Donelli, do meia Guilherme Biro e do atacante Giovane, trio que viajou para a Venezuela, onde defenderão a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, a partir do dia 23 de janeiro, por uma vaga nos Jogos de Paris-2024.

O meia Rodrigo Garro, o lateral-esquerdo Diego Palacios e o meia Raniele, os três reforços já anunciados pelo clube, trabalharam normalmente com os demais companheiros, assim como o lateral-esquerdo Hugo, contratado junto ao Goiás sob a gestão de Duílio Monteiro Alves, sem anúncio oficial.

Já o zagueiro equatoriano Félix Torres, com quem o Corinthians está acertado, continua treinando com o Santos Laguna, no México. No domingo, durante a coletiva na qual apresentou a casa de apostas "Vai de Bet" como patrocinador máster, com um acordo de R$ 370 milhões em três anos, o presidente corintiano Augusto Melo disse que está tudo certo com o atleta, mas há barreiras impostas pelo clube mexicano.

"Tivemos situações, mas está tudo certo. Temos documentos assinados. Tem coisas que não podemos falar, mas está caminhando bem, esperamos que ele se apresente o quanto antes. Faltam pequenos detalhes, espero que dê tudo certo. Só falta o clube. Com o atleta está tudo pronto", disse o dirigente.

O Corinthians também tem novidades na comissão técnica, caso do auxiliar Thiago Kosloski, que chegou a ser treinador principal do Coritiba no ano passado e, antes disso, integrou comissões técnicas CRB, Vitória e Chapecoense. Ele chegou ao Parque São Jorge convidado por Mano para integrar a equipe.

"Recebi o convite logo depois do Natal, então foi um presente de Natal. Quando o professor Mano me liga e faz o convite, automaticamente eu já aceito. Primeiro, por se tratar do Corinthians, um dos maiores clubes do mundo. Segundo, por também querer muito trabalhar com o Mano. Graças a Deus deu certo e estou muito feliz", disse Kosloski à TV Corinthians. "Uma estrutura fantástica, um dos melhores CTs do Brasil. Como nosso presidente falou, não para por aí. Isso é um compromisso muito bacana. Todas as condições para fazer o trabalho e para a gente tentar tudo que tiver ao nosso alcance para dar alegria à torcida", concluiu.