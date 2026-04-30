Corinthians faz melhor jogo sob comando de Diniz, domina Penãrol e mantém 100% na Libertadores

O Corinthians fechou a primeira parte da fase de grupos da Libertadores com vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol. O time paulista é o único brasileiro com 100% de aproveitamento no torneio até aqui. Gustavo Henrique e Jesse Lingard fizeram os gols.

Mais do que o resultado, a exibição desta quinta-feira foi a melhor da equipe desde a chegada de Fernando Diniz. Os jogadores mantiveram a solidez defensiva que tem sido marca do trabalho e ainda foram envolventes com a posse de bola, dominando o adversário. O "poropopó" virou "olé" em Itaquera.

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As três vitórias na Libertadores colocam o Corinthians na liderança do Grupo E, com nove pontos. São seis gols marcados e nenhum sofrido. O time tem três pontos de vantagem sobre o Platense, segundo colocado. Peñarol e Santa Fé têm um cada. Além dos corintianos, apenas o Independiente Rivadavia, no Grupo C, venceu as três rodadas.

O Corinthians cumpriu a expectativa de ter mais a posse desde o começo do jogo. Com pouco mais de 10 minutos, os corintianos detinham a bola em 80% do tempo. Entretanto, o jogo estava truncado, com sequência de desarmes dos uruguaios. Os visitantes, porém, não conseguiam articular jogadas.

Apesar de divididas duras, o Peñarol tentava evitar a falta. Aos 10 minutos, porém, o zagueiro Maurício Lemos puxou Yuri Alberto ainda na intermediária. A cobrança de Rodrigo Garro foi na cabeça de Gustavo Henrique. Sozinho, o zagueiro desviou para abrir o placar. A bola aérea, que já havia castigado o time uruguaio contra Platense e Santa Fé nesta Libertadores, voltou a ser problema para o time de Diego Aguirre.

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O domínio corintiano se manteve. Pouco depois de abrir o placar, os mandantes quase ampliaram com Breno Bidon, exigindo defesa de Washington Aguerre. O Peñarol chegou a ter a primeira chance ofensiva, mas faltou qualidade para finalizar.

Com 20 minutos, o Corinthians fez o segundo, que acabou anulado. André havia chutado para as redes, mas a arbitragem marcou falta por a bola ter batido no braço de Jesse Lingard no começo do lance.

Logo após a parada técnica do primeiro tempo, o Corinthians voltou avassalador. Lingard recuperou a posse já no ataque e passou para Yuri Alberto. O camisa 9 carregou pelo lado, invadiu a área e serviu o inglês, que já aparecia no meio para finalizar firme e ampliar.

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Foi o segundo gol de Lingard pelo Corinthians, mas o primeiro na Neo Química Arena. O resultado parcial brindava o atacante e o time, que brilhava em campo. A força defensiva ganhou forma em Hugo Souza após escanteio dos uruguaios e finalização de Nicolás Fernández. Mais do que isso, foi possível ver boas trocas de passes e destaque para Rodrigo Garro, retomando as grandes atuações que já teve pelo clube e que vinham fazendo falta.

O Peñarol, 'sabendo perder' para não sofrer mais, voltou do intervalo retrancado. O objetivo do time era não sofrer mais gols. O Corinthians mantinha-se no ataque, com mais posse. Havia, contudo, mais dificuldade para infiltrar na defesa uruguaia. A alternativa de Diniz foi o ingresso de Kaio César no lugar de André, para ocupar ainda mais espaços ofensivos.

Deu certo pouco depois. De pé em pé, o Corinthians avançou da defesa à área adversária: Gustavo Henrique para Yuri Alberto (de calcanhar) para Raniele até chegar em Garro, na entrada da área. Mas o argentino chutou para fora.

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Ainda que a presença do Corinthians no ataque continuasse constante, a pressão ofensiva já era menor. O time tirou o pé e parecia se preservar. Foi o suficiente para administrar o placar sem ser ameaçado pelo Peñarol até o fim.

No domingo, o Corinthians volta a campo, desta vez, pelo Brasileirão, visitando o Mirassol. A Libertadores volta para a equipe na próxima semana, com duelo com o Santa Fé, na Colômbia.

CORINTHIANS 2 X 0 PEÑAROL

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CORINTHIANS - Hugo; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Kaio César), Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro (Zakaria Labyad); Jesse Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

PEÑAROL - Washington Aguerre; Matías González, Maurício Lemos, Facundo Álvez e Diego Laxalt; Eric Remedi (Kevin Rodríguez), Nicolás Fernández e Jesús Trindade; Gastón Togni (Luis Miguel Angulo) (Franco González), Leandro Umpiérrez (Stiven Muhlethaler) e Matías Arezo (Abel Hernández). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Gustavo Henrique, aos 11, e Jesse Lingard, aos 24 minutos do primeiro tempo.

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ÁRBITRO - Cristián Garay (CHI).

CARTÕES AMARELOS - Facundo Álvez e Jesús Trindade (Peñarol).

PÚBLICO - 43.770 torcedores.

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RENDA - R$ 3.288.317,42.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (BRA).