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Corinthians faz jogo melancólico, perde do Fluminense e mostra que é candidato ao rebaixamento

Escrito por Gustavo Faldon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians não sabe o que é vencer há exatamente um mês. Neste domingo, o alvinegro perdeu por 3 a 1 para o Fluminense na Neo Química Arena, em duelo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e acumula seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos. Hulk marcou dois gols do Fluminense - o segundo com falha de Hugo Souza, um dos convocados por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa para a seleção brasileira -, Serna fez o terceiro, e Gustavo Henrique marcou o gol dos paulistas.

Após a decepcionante eliminação nas quartas de final da Libertadores, a Neo Química Arena viu a principal organizada do time ficar de costas durante o começo do jogo, em forma de protesto. Vilão da eliminação, Memphis Depay pouco produziu em campo, enquanto o resultado aumenta a pressão sobre o técnico Fernando Diniz.

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Com pouco futebol mesmo diante de sua torcida e um técnico cujo trabalho parece desgastado, o Corinthians mostrou que é um dos candidatos ao rebaixamento nesta reta final de campeonato. O apito final neste domingo teve vaias da torcida e nenhum jogador falou com a transmissão oficial da Globo, não obedecendo o protocolo.

Como ficam as situações de Corinthians e Fluminense no Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians continua nos 32 pontos e segue na 14ª colocação, com 5 derrotas e 2 empates nos últimos 7 jogos da temporada. A última vitória do Corinthians foi há exatamente um mês, contra o Rosario Central na Libertadores.

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Dessa forma, o Timão fica a apenas 3 pontos do Grêmio, hoje 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento.

Já o Fluminense vai aos 48 pontos e sobe momentaneamente para a terceira posição.

O craque do jogo: Hulk

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O veterano de 40 anos decidiu a partida com dois gols. Ele agora balançou as redes sete vezes neste Brasileirão e deixou a defesa do Corinthians sem respostas nesta tarde.

Como foi Corinthians x Fluminense

O Timão começou a partida com maior posse de bola e tentou controlar as ações no meio-campo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras de gol.

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O Fluminense, por sua vez, apostou em transições rápidas e levou perigo principalmente pelos lados do campo. Serna teve a primeira boa chance tricolor, aos 16 minutos, quando avançou pela esquerda, passou por Matheuzinho e finalizou para defesa de Hugo Souza.

O Corinthians respondeu com Kaio César, que recebeu de Matheus Bidu e bateu cruzado, mas mandou para fora. Apesar da maior presença corintiana no campo de ataque, a equipe não conseguiu pressionar de forma consistente.

Aos 25 minutos, o Fluminense abriu o placar com Hulk. O lance chegou a ser inicialmente anulado por impedimento, mas o VAR revisou a jogada e confirmou o gol. O Corinthians tentou reagir na reta final, porém não conseguiu criar uma oportunidade clara antes do intervalo.

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Sob pressão por resultados, Fernando Diniz tirou Iago Machado e colocou Gui Negão no intervalo, tirando um zagueiro para dar lugar a um atacante. E o Timão voltou melhor na etapa final.

Gustavo Henrique perdeu um gol dentro da área, chutando fraco para a defesa de Fábio. Gui Negão também acabou parando no goleiro tricolor em uma boa chance criada pelos mandantes.

A mudança de postura e tática do Corinthians surtiu efeito aos 13 do segundo tempo, quando Gustavo Henrique aproveitou um rebote de Fábio e empurrou a bola para o fundo das redes.

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Quando o Corinthians parecia mais próximo do segundo gol, André errou um passe no meio-campo, Ganso tocou para Hulk, que chutou de fora da área. A bola pingou na grama molhada e acabou enganando Hugo Souza, que aceitou o "frango".

Já no apagar das luzes, nos acréscimos do segundo tempo, o Fluminense acertou um contra-ataque e Serna fechou a conta para os tricolores.

Próximos jogos de Corinthians e Fluminense

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Após o confronto deste domingo (20), na Neo Química Arena, Corinthians e Fluminense terão um intervalo de 17 dias sem partidas pelo Campeonato Brasileiro, em razão da Data Fifa. A competição será retomada no início de outubro.

O Corinthians volta a campo em 7 de outubro, quando visita o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 19h30.

Já o Fluminense também retorna aos gramados em 8 de outubro, diante do Coritiba, no Maracanã, pela 29ª rodada, às 21h30.

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FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 3 FLUMINENSE

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Iago Machado (Gui Negão), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Rodrigo Garro; Breno Bidon (Matheus Pereira), Memphis Depay (Pedro Raul) e Kaio César. Técnico: Fernando Diniz

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Julio Fidelis), Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hercules) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Riquelme), Serna e Hulk (Castillo). Técnico: Marcão

GOLS: Hulk, aos 24 do 1º tempo e aos 32 do 2º; Serna, aos 47 do 2º tempo; Gustavo Henrique, aos 13 do 2º tempo

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

CARTÕES AMARELOS: Memphis, Matheuzinho, Martinelli, Samuel Xavier, André, Canobbio, Fidelis, Nonato

PÚBLICO: 38.285 presentes

RENDA: R$ 2.778.221,57

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo

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