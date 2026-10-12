Corinthians faz Brasileirão pior após 30 rodadas do que no ano do rebaixamento

A goleada sofrida para o Palmeiras por 4 a 1 acentuou ainda mais a crise vivida pelo Corinthians nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, a equipe paulista caiu para a 16ª posição e enxerga a zona de rebaixamento cada vez mais de perto.

Em uma sequência de oito derrotas seguidas, o clube alvinegro está empatado em pontos com o Internacional, primeiro time dentro do Z-4, com 32 pontos cada, mas ainda supera o rival gaúcho nos critérios de desempate. A campanha corintiana vem sendo decepcionante e está abaixo da registrada no ano do rebaixamento para a Série B, em 2007.

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Naquela edição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou rebaixado após terminar na 17ª colocação, com 44 pontos. Porém, na mesma altura da competição, na 30ª rodada, a equipe tinha números melhores do que em 2026.

Apesar de estar no Z-4, ocupando a 17ª colocação, o clube paulista somava 37 pontos, cinco a mais que nesta temporada. Além disso, na ocasião, a equipe somava nove vitórias, dez empates e 11 derrotas, com 32 gols marcados e 40 sofridos, além de um aproveitamento de 41,1%.

Enquanto isso, em 2026, apesar de ainda não ter entrado na zona de rebaixamento, o desempenho é inferior. O time tem cinco pontos a menos, com 32 nesta edição, e soma oito vitórias, oito empates e 14 derrotas, tendo marcado 31 gols e sofrido 38, com um aproveitamento de 35,5%.

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Um fator que pesa na atual campanha é a sequência de oito derrotas seguidas. A última vitória da equipe no Brasileirão foi há pouco mais de dois meses, quando superou o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 0, no dia 9 de agosto.

Buscando uma recuperação, o Corinthians optou por uma troca em seu comando técnico e trouxe Clarence Seedorf. O treinador holandês, de 50 anos, deve fazer sua estreia contra o Vitória, na próxima segunda-feira, 19.

O jogo é importante para a equipe paulista, pois é um confronto direto na parte de baixo da tabela. O duelo será às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.