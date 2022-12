Corinthians faz ajustes no elenco e busca clubes para atletas fora dos planos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians começou a se despedir de alguns jogadores neste final de temporada e pretende aumentar a lista. Após acertar a ida definitiva de Mateus Vital, que tinha contrato até o fim de 2023, para o Cruzeiro, a diretoria vasculha o mercado em busca de clubes dispostos a negociar por atletas que estão fora dos planos da comissão técnica corintiana para o ano que vem.

continua após publicidade .

O Cruzeiro, aliás, mostrou-se disposto a receber mais corintianos. O próximo a desembarcar na Toca da Raposa deve ser o zagueiro Raul Gustavo, que tem contrato até 2024 e deve ser emprestado. Embora tenha vivido uma sequência como titular ao longo de 2022, o defensor revelado pela base alvinegra perdeu espaço na reta final da temporada.

O atacante Matheus Davó, antes emprestado ao Bahia, é outro que deve ir para o clube mineiro, mas de forma definitiva. Já o volante Mandaca, pouco aproveitado no time profissional, pelo qual fez apenas três jogos em 2021, voltou de empréstimo do Londrina e já foi emprestado novamente, agora para o Juventude.

continua após publicidade .

A situação que mais intriga os torcedores corintianos certamente é a de Luan, dono de um vínculo contratual válido até o final de 2023. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o futuro do meia após o fim do empréstimo ao Santos, mas está buscando um novo clube para ele. A passagem pela Vila Belmiro foi bastante apagada.

Ainda há casos como o do volante Cantillo, especulado no Junior Barranquilla pela imprensa colombiana, e do lateral-direito Rafael Ramos, herança de Vítor Pereira. O português tem contrato até junho de 2024 e o colombiano até dezembro de 2023.

O clube alvinegro também terá saídas por fim de contrato. É o caso do volante Xavier, cujo vínculo se encerra em 31 de janeiro e não será renovado. O lateral-esquerdo Bruno Melo e o zagueiro Robson Bambu, emprestados até o fim deste ano por Fortaleza e Nice, respectivamente, serão devolvidos.

Há ainda situações como a do lateral-esquerdo Fábio Santos, que está negociando a renovação de seu contrato válido apenas até 31 de dezembro. O mesmo acontece com o volante Maycon, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Outra prioridade é acertar a permanência de Yuri Alberto, mas para isso há mais tempo, pois o empréstimo feito pelo Zenit, clube ao qual o atacante pertence, termina em julho. Quanto aos reforços, o único confirmado até o momento é o velho conhecido Ángel Romero.