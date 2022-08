Corinthians faz ajuste na posse de bola para desafiar Fluminense no Maracanã

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Corinthians fez o último treino técnico nesta terça e priorizou o trabalho de posse de bola em espaço reduzido para encarar o Fluminense no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

continua após publicidade .

Para tentar fazer frente ao vice-líder do Brasileiro, em pleno Maracanã, os atletas ensaiaram ainda jogadas de bola parada a fim de surpreender os cariocas, que vêm de goleada de 5 a 2 sobre o Coritiba, no Nacional, em partida realizada no último sábado.

Além de enfrentar uma equipe que está embalada, o treinador corintiano deu ênfase ao desgaste que o seu time vai sofrer por ter um dia a menos de descanso do que o rival para duelo desta quarta.

continua após publicidade .

"Temos que priorizar o cuidado com a parte física. Mas o futebol brasileiro é isso. Viagens e mais viagens e a falta de tempo", falou o treinador após o jogo contra o Fortaleza no domingo.

Justamente por conta do calendário apertado, o treinador se viu obrigado a fazer um rodízio no time poupando alguns dos titulares para o confronto do Maracanã.

No treino realizado nesta terça, Vítor Pereira contou com a presença do volante Victor Cantillo. Recuperado de dores musculares ele pode ficar como opção para a partida. Bruno Mendez, que já atuou na Copa do Brasil pelo Internacional, está sem condições de jogo. Raul Gustavo, dores no adutor da coxa direita e Rafael Ramos, em fase de transição para o campo, também ficam de fora.