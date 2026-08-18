Corinthians espera ter Memphis disponível para enfrentar o Rosario pela Libertadores

O Corinthians espera ter Memphis Depay à disposição para a decisão das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, marcada para as 21h30 desta quinta-feira, na Neo Química Arena. Aguardado no CT Joaquim Grava na manhã desta terça para finalizar a renovação de contrato e treinar com os companheiros, o jogador precisa ser regularizado a tempo de ser relacionado para a partida.

A primeira pendência a ser resolvida é o visto de trabalho do jogador, que vence justamente na quinta-feira. Assim que o contrato for assinado, não deve haver problemas para a resolução dessa situação. Então, restará apenas o registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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"Tudo indica que sim", afirmou o presidente Osmar Stábile, ao deixar o Parque São Jorge na noite de segunda-feira, questionado se o holandês estaria apto para jogar contra o time argentino. Ele ficou no clube até tarde da noite, enquanto o Conselho de Orientação (CORI) se reunia para debater o novo contrato do atacante. O órgão, que tem caráter consultivo e foi acionado pelo próprio presidente, deu parecer positivo.

Stabile havia desistido de renovar o vínculo com Memphis, há uma semana, após deixar tudo encaminhado, a ponto de faltar apenas sua assinatura. Em nota oficial, justificou que a decisão fora motivada para preservar a "saúde financeira" do clube.

Torcedores, então, passaram a fazer pressão nas redes sociais, frustrados porque o contrato estava muito perto de ser concretizado. No Parque São Jorge, uma ala de conselheiros contrária à renovação ficou satisfeita com a decisão.

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O astro holandês, por sua vez, manifestou-se publicamente dizendo que a reviravolta não ficaria "sem sanção". Representantes do jogador e dirigentes corintianos passaram a conversar para tentar uma solução a respeito da dívida de R$ 77 milhões que o clube tem com o atleta, que poderia cobrar cerca de R$ 180 milhões no total, somados valores indenizatórios pelo não cumprimento do acordo de renovação após a aprovação em exames e troca de minutas.