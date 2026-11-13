Corinthians entra com recurso para reduzir suspensão de Yuri Alberto

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O Corinthians tentará na próxima segunda-feira reduzir a suspensão de dois jogos aplicada ao atacante Yuri Alberto. O clube entrou com recurso no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que será analisado no início da semana que vem.

Yuri Alberto recebeu um jogo de castigo por dar um chute na bandeirinha de escanteio com o símbolo do São Paulo.

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O Corinthians defende que nenhum outro atleta recebeu uma suspensão por atingir a bandeirinha com o escudo do time adversário.

No julgamento, a defesa corintiana relembrou outros casos que terminaram apenas com a exibição do cartão amarelo para os jogadores que chutaram as bandeirinhas.

Yuri Alberto recebeu outra partida de punição pela expulsão no clássico contra os são-paulinos, disputado há dez dias.

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O tribunal manteve apenas a suspensão de um jogo, a ser cumprida automaticamente, pelo carrinho do corintiano no atacante Ferreirinha, do São Paulo.

Yuri irá cumprir o castigo pelo cartão vermelho no jogo do dia 18 contra o Botafogo, na Neo Química Arena, válido pela 35ª rodada do Brasileirão.