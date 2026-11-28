O Corinthians vai encarar o duelo decisivo contra o Grêmio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, sem amenizar o prejuízo financeiro com os jogadores. São quatro meses de direito de imagem atrasados e quase dois no salário CLT.

A informação foi confirmada pelo presidente Osmar Stábile neste sábado, dia da eleição para a presidência do clube. O atual mandatário não anunciou apoio público para nenhum dos candidatos.

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"Isso não interfere nos jogadores. O contexto não é bom, mas confio nos atletas, eles são profissionais. Não interfere no futebol, no dia a dia. Todo mundo que deixa de receber fica triste, assim como eu estou, por não conseguir honrar os contratos", afirmou o dirigente.

Segundo Stábile, parte dos pagamentos deve ocorrer na primeira semana de dezembro, quando justamente se completará o segundo mês de atraso na carteira com o elenco profissional.

"Quero terminar a gestão conseguindo pagar todos os jogadores, fechando contrato com ticketeira e outros contratos que vamos levar para a juíza", acrescentou.

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Osmar Stábile admitiu chateação do elenco com o longo período de atraso e atribui o crescimento da dívida pela falta de negociações durante a gestão. O presidente diz que se arrependeu de rejeitar a proposta do Milan pelo volante André.

"Quando você deixa de pagar salários, e não é por vontade do presidente, aí o relacionamento dificulta. Sempre é assim. O sentimento do atleta, do profissional, é de receber em dia. Hoje, passo essa dificuldade", lamentou.

"Se pudesse voltar atrás, teria vendido, completaria a gestão no zero a zero, e não fiz. Conseguimos trazer condições financeiras, tudo, mas não atendemos à expectativacdos R$ 400 milhões. Dos R$ 300 milhões, essa quantidade foi para pagar transfer bans", finalizou o presidente corintiano.

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O confronto diante do Grêmio será o mais importante do Corinthians na temporada. Ambos os times somam 41 pontos e se encontram fora da zona de rebaixamento.

O Mirassol, com a mesma quantidade de pontos, abre a região de descenso para a Série B. O time do interior enfrenta, no domingo, às 18h30, o Athletico-PR, em casa.