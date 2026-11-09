Corinthians encara sequência decisiva sem dupla responsável por quase metade dos gols no ano

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Juntos, Rodrigo Garro e Yuri Alberto participaram diretamente de 45% dos gols do Corinthians no ano. A dupla decisiva, porém, estará fora de ação no momento mais delicado da temporada: a reta final da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Restam quatro jogos.

O meia e o centroavante estiveram envolvidos em 28 gols dos 62 anotados pelo Corinthians durante todo ano.

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Yuri divide a artilharia do time com Gustavo Henrique, ambos com nove gols em 2026, e distribuiu três assistências, enquanto Garro balançou as redes três vezes e deu 13 passes para gols.

No recorte do Campeonato Brasileiro, a participação também é extremamente relevante. A equipe tem o terceiro pior ataque da competição.

Garro tem 10 participações (sete assistências e três gols), enquanto Yuri Alberto seis (quatro gols e dois passes).

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A soma representa 44% dos 36 gols anotados pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Garro teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e pode desfalcar o time até o fim da temporada. O Corinthians não divulgou o prazo para o retorno do capitão.

Por outro lado, Yuri Alberto foi suspenso nesta segunda-feira em duas partidas pelo STJD (Superior Tribunal e Justiça Desportiva).

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O camisa 9 vai ficar fora dos jogos contra Botafogo, dia 18, na Neo Química Arena, e Atlético-MG, na Arena MRV, uma semana depois.