Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Corinthians encara sequência decisiva sem dupla responsável por quase metade dos gols no ano

Escrito por José Edgar de Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Juntos, Rodrigo Garro e Yuri Alberto participaram diretamente de 45% dos gols do Corinthians no ano. A dupla decisiva, porém, estará fora de ação no momento mais delicado da temporada: a reta final da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Restam quatro jogos.

O meia e o centroavante estiveram envolvidos em 28 gols dos 62 anotados pelo Corinthians durante todo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Yuri divide a artilharia do time com Gustavo Henrique, ambos com nove gols em 2026, e distribuiu três assistências, enquanto Garro balançou as redes três vezes e deu 13 passes para gols.

No recorte do Campeonato Brasileiro, a participação também é extremamente relevante. A equipe tem o terceiro pior ataque da competição.

Garro tem 10 participações (sete assistências e três gols), enquanto Yuri Alberto seis (quatro gols e dois passes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A soma representa 44% dos 36 gols anotados pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Garro teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e pode desfalcar o time até o fim da temporada. O Corinthians não divulgou o prazo para o retorno do capitão.

Por outro lado, Yuri Alberto foi suspenso nesta segunda-feira em duas partidas pelo STJD (Superior Tribunal e Justiça Desportiva).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O camisa 9 vai ficar fora dos jogos contra Botafogo, dia 18, na Neo Química Arena, e Atlético-MG, na Arena MRV, uma semana depois.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Corinthians Futebol sequência decisiva
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV