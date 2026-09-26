Corinthians e São Paulo rivalizam em final do Brasileiro Feminino

Em contraponto com suas equipes masculinas, Corinthians e São Paulo fizeram valer a hegemonia paulista no feminino e se enfrentam em busca da taça do Campeonato Brasileiro de 2026.

Heptacampeão brasileiro e hexa da Libertadores, o alvinegro é referência no futebol feminino há uma década e mantém um legado construído desde a reativação da modalidade em 2016, sete anos após o encerramento das atividades em 2009. Entretanto, nesta temporada, a crise financeira que instaurou-se no clube chegou até a equipe feminina.

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No final do mês de agosto, jogadoras estiveram no Parque São Jorge para reivindicar salários atrasados e se reuniram com o presidente Omar Stabile, que foi cobrado para participar da rotina da equipe mais ativamente. "Elas me cobraram, que preciso ir lá mais vezes. Mas eu vou, eu acompanho, todos os dias eu falo com a executiva do futebol feminino", disse o dirigente em entrevista à ESPN.

Horas antes da partida decisiva, pela volta da semifinal contra o Bahia, o clube quitou a segunda e última parcela dos direitos de imagem dos meses de junho e julho, que estavam em pendência. De acordo com o portal Meu Timão, o pagamento, que era para ter sete dias de diferença, ocorreu mais de duas semanas após a primeira parcela.

O Corinthians alcançou a sua 31ª final desde a reativação, contudo, ainda deve valores de premiação pela conquista da Libertadores de 2025 e pelos vice-campeonatos da Copa das Campeãs e da Supercopa do Brasil, que ocorreram neste ano.

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Após a partida da semifinal, a meio-campista Duda Sampaio falou sobre os atrasos de pagamentos.

"A alegria de jogar, de fazer o que a gente ama, acho que é isso que nos motivou durante esse período, que teve essa dificuldade, e agora poder estar melhor. Ainda falta a questão das premiações, mas de salário está tudo ok. Então é aproveitar, é um momento decisivo para a gente nesse ano, então não só a gente, mas o Corinthians também fazendo o papel para que todos chegam junto e Deus 100% para a gente sair campeã."

A equipe já levantou a taça em 22 oportunidades, das 30 disputadas, e neste sábado, 26, vai em busca de encaminhar um placar em casa, diante de uma torcida que se faz presente - e já bateu recordes de público.

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Na semifinal contra o Bahia, apesar da data e horário da partida sofrer críticas por parte das jogadoras, o público foi registrado como o maior do futebol feminino em 2026 - 9.755 torcedores estiveram na Neo Química. Em 2024, na final do Brasileiro, 44.529 pessoas assistiram, configurando-se o recorde entre clubes no Brasil.

Líder da primeira fase da competição, o São Paulo chega a final do Campeonato Brasileiro com uma considerável arrecadação para o clube. Além de disputar o título, as tricolores embolsaram cerca de R$ 720 mil pela participação na primeira fase do torneio - valor estabelecido pela CBF para os 18 participantes. A entidade também estipula R$ 20 mil para cada jogo transmitido em rede nacional.

Nas quartas de final, o clube enfrentou o Grêmio, com partidas de ida e volta exibidas pela Globo. Com isso, somou R$ 40 mil.

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Pelas semifinais, o adversário foi o Flamengo, com ambos os dois jogos transmitidos, o que resultou em mais uma quantia. Já na final, o São Paulo pode receber até R$ 2 milhões caso seja campeão, já o vice fica com R$ 1 milhão.

As tricolores jogarão apenas pela segunda vez no ano no Estádio do Morumbis, palco emblemático para o clube. A primeira oportunidade aconteceu em fevereiro, em um confronto da primeira fase do torneio contra o Mixto, o qual venceu por 1 a 0.

Em 2025, o São Paulo viveu um momento histórico em sua casa. O clube foi o campeão da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino pela primeira vez, após vencer o Corinthians nos pênaltis, por 4 a 3.

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Nas semifinais, jogadoras de ambas as equipes foram críticas as datas e horários definidos para as partidas. Vic Albuquerque manifestou-se nas redes mostrando indignação com as partidas que seriam em uma terça-feira, o jogo da ida, e a volta em uma segunda-feira, o que possivelmente geraria uma baixa no público.

Pelo lado do São Paulo, Crivelari criticou o fato da partida do feminino ser no mesmo dia de uma do masculino, o que impossibilitou o uso do Morumbis.

Corinthians e São Paulo fazem neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino na Neo Química Arena. A volta será no Estádio do Morumbis, no próximo sábado, 3.

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CORINTHIANS X SÃO PAULO

CORINTHIANS: Nicole; Agustina, Erika e Thais Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Tamires; Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla e Carol Gil; Bia Menezes, Robinha, Aline e Karla Alves; Vi Amaral, Isa e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

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ÁRBITRA: Francielly Fernanda de Castro (MG).

HORÁRIO: 16h30 (de Brasília).

LOCAL: Neo Química Arena, São Paulo.

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TV: Globo, SporTV, GE TV, TV Brasil e NSports.